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Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и комитет Республиканской партии подали в суд на власти штата Невада, разрешившие голосование по почте на... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:07
дональд трамп
президентские выборы в сша
москва
сша
невада
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, президентские выборы в сша, москва, сша, невада, в мире

Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте

16:07 05.08.2020
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и комитет Республиканской партии подали в суд на власти штата Невада, разрешившие голосование по почте на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал CNN.
Ранее законодательное собрание Невады, находящееся под контролем демократов, одобрило инициативу о голосовании по почте в связи с пандемией коронавируса. В понедельник губернатор штата Стив Сисолак, также демократ, подписал этот законопроект.
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"Национальный комитет Республиканской партии (RNC) жизненно заинтересован в возможности республиканских сторонников отдать, а республиканских кандидатов должным образом получить голоса на выборах в Неваде и других штатах", - говорится в иске, поданном совместно штабом Трампа, RNC и республиканцами Невады.
Трамп неоднократно выражал обеспокоенность возможным расширением голосования по почте, которое, по его мнению, чревато подтасовками.
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Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАМоскваСШАНевадаВ мире
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