Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и комитет Республиканской партии подали в суд на власти штата Невада, разрешившие голосование по почте на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал CNN.
Ранее законодательное собрание Невады, находящееся под контролем демократов, одобрило инициативу о голосовании по почте в связи с пандемией коронавируса. В понедельник губернатор штата Стив Сисолак, также демократ, подписал этот законопроект.
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"Национальный комитет Республиканской партии (RNC) жизненно заинтересован в возможности республиканских сторонников отдать, а республиканских кандидатов должным образом получить голоса на выборах в Неваде и других штатах", - говорится в иске, поданном совместно штабом Трампа, RNC и республиканцами Невады.
Трамп неоднократно выражал обеспокоенность возможным расширением голосования по почте, которое, по его мнению, чревато подтасовками.