Штаб Трампа подал в суд из-за голосования по почте

"Национальный комитет Республиканской партии (RNC) жизненно заинтересован в возможности республиканских сторонников отдать, а республиканских кандидатов должным образом получить голоса на выборах в Неваде и других штатах", - говорится в иске, поданном совместно штабом Трампа, RNC и республиканцами Невады.