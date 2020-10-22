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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201022/skandal-1581090619.html
Глав Twitter и Facebook вызовут в сенат США из-за скандала с Байденом
Профильный комитет сената США в четверг проголосовал за то, чтобы направить повестки главам компаний Facebook Марка Цукерберга и Twitter Джека Дорси в связи с... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:02
2020-10-22T21:02
президентские выборы в сша — 2020
хантер байден
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Профильный комитет сената <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в четверг проголосовал за то, чтобы направить повестки главам компаний Facebook <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марка Цукерберга</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джека Дорси</a> в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о сыне кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.Согласно итогам голосования, 12 республиканцев проголосовали за. Демократы не присутствовали в зале, так как решили бойкотировать голосование по кандидатуре Эми Барретт в Верховный суд США, которое проходит в тот же день.На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html
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хантер байден, джо байден, сша, в мире

Глав Twitter и Facebook вызовут в сенат США из-за скандала с Байденом

21:02 22.10.2020
 
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Visar Kryeziu
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Профильный комитет сената США в четверг проголосовал за то, чтобы направить повестки главам компаний Facebook Марка Цукерберга и Twitter Джека Дорси в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о сыне кандидата в президенты Джо Байдена.
Согласно итогам голосования, 12 республиканцев проголосовали за. Демократы не присутствовали в зале, так как решили бойкотировать голосование по кандидатуре Эми Барретт в Верховный суд США, которое проходит в тот же день.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
08:00
Вину за поражение Байдена не удастся возложить на русских
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.
В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 06:19
У сына Байдена нашли фотографии несовершеннолетних, заявил адвокат Трампа
 
Президентские выборы в США — 2020Хантер БайденДжо БайденСШАВ мире
 
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