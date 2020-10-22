https://ria.ru/20201022/skandal-1581090619.html

Глав Twitter и Facebook вызовут в сенат США из-за скандала с Байденом

Профильный комитет сената США в четверг проголосовал за то, чтобы направить повестки главам компаний Facebook Марка Цукерберга и Twitter Джека Дорси в связи с... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:02

2020-10-22T21:02

2020-10-22T21:02

президентские выборы в сша — 2020

хантер байден

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Профильный комитет сената <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в четверг проголосовал за то, чтобы направить повестки главам компаний Facebook <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марка Цукерберга</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джека Дорси</a> в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о сыне кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.Согласно итогам голосования, 12 республиканцев проголосовали за. Демократы не присутствовали в зале, так как решили бойкотировать голосование по кандидатуре Эми Барретт в Верховный суд США, которое проходит в тот же день.На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, джо байден, сша, в мире