Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"

"Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией", — говорится в заявлении.

В дипмиссии напомнили, что Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран, и призвали прекратить голословные обвинения. "Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений", — подчеркнули в посольстве.

Там также заявили, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. "Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности. Вновь подтверждаем нашу готовность к субстантивному обсуждению с американской стороной тематики информационной безопасности и других проблем", — говорится в документе.

Обвинения в адрес России

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на выборах 2020 года.

Уточнялось, что Трамп был сильно возмущен таким выводом спецслужб и вскоре уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки Джо Макгуайра.

Сандерс признал, что спецслужбы сообщали ему такую информацию, и призвал Россию "держаться подальше от американских выборов".