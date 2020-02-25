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2020-02-25T08:58+0300
https://ria.ru/20200225/1565151966.html
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
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РИА Новости

Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"

04:59 25.02.2020 (обновлено: 08:58 25.02.2020)
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США.
"Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией", — говорится в заявлении.
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В дипмиссии напомнили, что Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран, и призвали прекратить голословные обвинения. "Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений", — подчеркнули в посольстве.
Там также заявили, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. "Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности. Вновь подтверждаем нашу готовность к субстантивному обсуждению с американской стороной тематики информационной безопасности и других проблем", — говорится в документе.
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Обвинения в адрес России

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на выборах 2020 года.
Уточнялось, что Трамп был сильно возмущен таким выводом спецслужб и вскоре уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки Джо Макгуайра.
Сандерс признал, что спецслужбы сообщали ему такую информацию, и призвал Россию "держаться подальше от американских выборов".
Москва категорически опровергает все обвинения.
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Берни СандерсДональд ТрампПосольство РФ в СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А кто будет говорить??? Те кто при власти, но при этом имеют счета за рубежом, обучат там своих детей и имеют недвижимость???? Вот они и ВЫРАЖАЮТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ!!!
25 февраля, 06:46
Полковник Васин
1401008
Постоянная реакция России - обеспокоенность и сожаление, на большее мы не способны!
25 февраля, 05:56
С Сергей Кудасов
913007
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