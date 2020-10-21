Помпео не увидел "российского следа" в скандале с сыном Байдена
18:19 21.10.2020 (обновлено: 18:46 21.10.2020)
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
© AP Photo / Visar Kryeziu
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Госдепартамент солидарен с мнением американской разведки о том, что "российского следа" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена нет, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Я видел заявление директора национальной разведки Рэтклиффа, и у меня есть все основания считать, что он понял это верно", — сказал Помпео на брифинге.
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, якобы основанных на электронной переписке сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Утверждается, что одно из писем Байдену-младшему направил советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. В послании он благодарит адресата за встречу с Байденом-старшим.
В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он никак не связан с работой сына на Burisma. По информации СМИ, сотрудники ФБР изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что он использовал отца с лоббистскими целями. Кроме того, они обвиняют Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.