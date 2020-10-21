https://ria.ru/20201021/skandal-1580881733.html

Помпео не увидел "российского следа" в скандале с сыном Байдена

Госдепартамент солидарен с мнением американской разведки о том, что "российского следа" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена нет, заявил... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:19

2020-10-21T18:19

2020-10-21T18:46

президентские выборы в сша — 2020

хантер байден

майк помпео

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости.</strong> Госдепартамент солидарен с мнением американской разведки о том, что "российского следа" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена нет, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.На прошлой неделе газета <u><a href="https://nypost.com/">New York Post</a></u> опубликовала ряд материалов, якобы основанных на электронной переписке сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Утверждается, что одно из писем Байдену-младшему направил советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. В послании он благодарит адресата за встречу с Байденом-старшим.В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он никак не связан с работой сына на Burisma. По информации СМИ, сотрудники <u><a href="http://ria.ru/organization_FBR/">ФБР</a> </u>изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Трампа</a></u> подозревают, что он использовал отца с лоббистскими целями. Кроме того, они обвиняют Байдена-старшего в давлении на власти <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u> с целью уволить генпрокурора <u><a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/">Виктора Шокина</a></u>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, майк помпео, джо байден, сша, в мире