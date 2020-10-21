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https://ria.ru/20201021/skandal-1580881733.html
Помпео не увидел "российского следа" в скандале с сыном Байдена
Госдепартамент солидарен с мнением американской разведки о том, что "российского следа" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена нет, заявил... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:19
2020-10-21T18:46
президентские выборы в сша — 2020
хантер байден
майк помпео
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости.</strong> Госдепартамент солидарен с мнением американской разведки о том, что "российского следа" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена нет, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.На прошлой неделе газета <u><a href="https://nypost.com/">New York Post</a></u> опубликовала ряд материалов, якобы основанных на электронной переписке сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Утверждается, что одно из писем Байдену-младшему направил советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. В послании он благодарит адресата за встречу с Байденом-старшим.В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он никак не связан с работой сына на Burisma. По информации СМИ, сотрудники <u><a href="http://ria.ru/organization_FBR/">ФБР</a> </u>изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Трампа</a></u> подозревают, что он использовал отца с лоббистскими целями. Кроме того, они обвиняют Байдена-старшего в давлении на власти <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u> с целью уволить генпрокурора <u><a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/">Виктора Шокина</a></u>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
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Новости
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хантер байден, майк помпео, джо байден, сша, в мире

Помпео не увидел "российского следа" в скандале с сыном Байдена

18:19 21.10.2020 (обновлено: 18:46 21.10.2020)
 
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Visar Kryeziu
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Госдепартамент солидарен с мнением американской разведки о том, что "российского следа" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена нет, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Я видел заявление директора национальной разведки Рэтклиффа, и у меня есть все основания считать, что он понял это верно", — сказал Помпео на брифинге.
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, якобы основанных на электронной переписке сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Утверждается, что одно из писем Байдену-младшему направил советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский. В послании он благодарит адресата за встречу с Байденом-старшим.
В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он никак не связан с работой сына на Burisma. По информации СМИ, сотрудники ФБР изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что он использовал отца с лоббистскими целями. Кроме того, они обвиняют Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
06:19
У сына Байдена нашли фотографии несовершеннолетних, заявил адвокат Трампа
 
Президентские выборы в США — 2020Хантер БайденМайк ПомпеоДжо БайденСШАВ мире
 
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