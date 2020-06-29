WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США

Источники Washington Post, как пишет само издание, получили эти сведения от американских военных, которые допрашивали захваченных в плен в Афганистане боевиков. Среди источников газеты, в частности, высокопоставленный американский чиновник. Вознаграждение, которое якобы РФ предлагала связанным с талибами боевикам за убийство военных сил коалиции в Афганистане, по данным источников издания, привело к "смерти нескольких военнослужащих США". При этом отдельно отмечается, что остается неясным, сколько точно американских военных или представителей сил коалиции погибли из-за якобы предложения России талибам "охотиться" за военными США в Афганистане.