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WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США
Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T04:46
залмай халилзад
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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залмай халилзад, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США

04:45 29.06.2020 (обновлено: 04:46 29.06.2020)
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Утверждения New York Times опровергло и радикальное движение "Талибан". Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что Трампу ничего подобного разведка не докладывала. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой"
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
Источники Washington Post, как пишет само издание, получили эти сведения от американских военных, которые допрашивали захваченных в плен в Афганистане боевиков. Среди источников газеты, в частности, высокопоставленный американский чиновник. Вознаграждение, которое якобы РФ предлагала связанным с талибами боевикам за убийство военных сил коалиции в Афганистане, по данным источников издания, привело к "смерти нескольких военнослужащих США". При этом отдельно отмечается, что остается неясным, сколько точно американских военных или представителей сил коалиции погибли из-за якобы предложения России талибам "охотиться" за военными США в Афганистане.
В конце марта, пишет газета, после получения разведданных в Белом доме прошло закрытое совещание. В ходе встречи, как утверждает Washington Post, обсуждались возможные варианты ответа России: от дипломатических до введения санкций. При этом газета пишет, что специальный посланник администрации Трампа по Афганистану Залмай Халилзад заявлял тогда, что России нужно было дать "прямой" ответ и принять безотлагательные меры. При этом некоторые сотрудники Совета национальной безопасности, отвечающие за Россию, с неохотой выступали за такой вариант развития событий. Издание отмечает, что остается неясным, к чему эти обсуждения на данный момент привели.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 15:12
Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"
В целом в Афганистане в 2018 году в результате обстрела или взрыва снарядов погибли 10 американских военных, в 2019-м - 16. В нынешнем году погибло двое военнослужащих. Каждый год, отмечает издание, несколько американцев погибали от нападений со стороны афганских военных, в ряды которых проникли талибы.
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Залмай ХалилзадДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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