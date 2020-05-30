Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T09:07
https://ria.ru/20200530/1572194748.html
Twitter научит говорить правду. Почему Трамп поругался с любимой соцсетью
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195245_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_9b8532fff92c8ff88adac69d0d92a257.jpg
РИА Новости

Twitter научит говорить правду. Почему Трамп поругался с любимой соцсетью

08:00 30.05.2020 (обновлено: 09:07 30.05.2020)
1064
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп держит первую полосу "Нью-Йорк пост" в Белом доме
Президент США Дональд Трамп держит первую полосу Нью-Йорк пост в Белом доме
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дональд Трамп подписал указ о запрете цензуры в соцсетях. Twitter и Facebook расценили это как вмешательство в свою деятельность и обвинили президента во лжи. Его твиты теперь будут тщательно проверяться. Если интернет-компании сочтут, что глава государства говорит неправду, подписчики об этом сразу узнают. Кто угрожает свободе слова в США — Трамп или соцсети, разбиралось РИА Новости.

"Ангажированная" свобода

"Когда социальные сети цензурируют мнения, с которыми не согласны, они перестают быть просто доской объявлений. Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают огромными возможностями для цензуры и контроля над информацией. Популярность онлайн-платформ ставит под вопрос свободу слова, которая гарантируется Первой поправкой Конституции США", — говорится в указе, подписанном накануне Дональдом Трампом.
Едва документ появился на сайте Белого Дома, как разразился скандал. Компании Twitter и Facebook назвали действия Трампа "реакционными и политически ангажированными". Глава государства, по их мнению, вмешивается в онлайн-дискуссии.
Сетевые гиганты считают, что инициатива президента не защитит свободу слова, а, наоборот, приведет к ограничениям. Twitter, Facebook и Google придется тщательнее отслеживать и фильтровать сообщения. Иначе любой пользователь сможет подать судебный иск на соцсеть за распространение клеветы или дезинформации. И твиты Трампа — не исключение, уточнили в компаниях.
Указ президента раскритиковали и в конгрессе. Спикер палаты представителей Ненси Пелоси предупредила, что парламентарии заблокируют "предвзятый и политически мотивированный" документ.
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File PhotoСоциальные сети Twitter и Facebook
Социальные сети Twitter и Facebook
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Социальные сети Twitter и Facebook

"Соцсети сошли с ума"

На защиту свободы слова Трамп встал после разногласий с Twitter. Началось все с того, что президент США выразил недовольство инициативой провести в период пандемии президентские выборы по почте. Как всегда, он высказался в любимой соцсети.
"Рассылка бюллетеней по почте — это мошенничество. Почтовые ящики вскроют, бюллетени подделают", — написал Трамп.
Внезапно под сообщением президента появилось примечание. Пользователям предлагали проверить достоверность данного высказывания. По ссылке можно было перейти на статьи CNN и Washington Post с альтернативным мнением. Размещенный возле твитов Трампа значок в виде восклицательного знака в компании объяснили "политикой гражданской беспристрастности".
Трамп явно не ожидал, что любимая соцсеть уcтроит ему фактчекинг по материалам изданий, которые он регулярно обвиняет во лжи и передергивании фактов. Конфликт нарастал, как снежный ком.
"Крупные технологические компании используют все ресурсы, чтобы ввести цензуру перед выборами 2020 года! Если это произойдет, мы потеряем свободу. Я не позволю это сделать! Соцсети пытались провернуть это на выборах в 2016 году и проиграли. Но сейчас они вконец сошли с ума. Следите за новостями", — не скрывая эмоций, ответил Трамп.
Действия Twitter вначале раскритиковал и глава Facebook Марк Цукерберг. Платформы не должны контролировать и оценивать то, что люди пишут в интернете. "У нас с Twitter разная политика по этому вопросу", — пояснил он.
Не промолчал и основатель Twitter Джек Дорси. Он считает, что ответственность за достоверность информации в итоге все равно несет интернет-компания. Обвинения в цензуре беспочвенны: ведь твиты Трампа не удалили.
Конфликт вроде бы пошел на спад, но тут президент прокомментировал в Twitter ситуацию в Миннеаполисе, где после убийства афроамериканца толпа сожгла полицейский участок. Трамп пригрозил направить в город Национальную гвардию.
"На мародерство отвечают стрельбой", — добавил он. Twitter по-своему трактовал эти слова. Пост Трампа заменили фразой: "Твит нарушает правила компании и призывает к насилию".
© AP Photo / Eric KayneРекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом
Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом
© AP Photo / Eric Kayne
Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом

Двойные стандарты

Через указ о запрете цензуры в соцсетях Трамп выместил свою обиду, полагает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
"Twitter, Facebook, YouTube говорят о свободе слова и недопустимости цензуры. Но ситуация с твитами Трампа показывает, что они сами вмешиваются в контент, применяя изощренные методы стигматизации. Президент, тоже выступая за свободу слова, обвиняет ведущие СМИ во лжи, если те критикуют его. Получается, что соцсети, клеймя твиты Трампа, используют его же тактику. Двойные стандарты и с той и с другой стороны налицо", — рассуждает Кошкин.
Эксперт объясняет, что указ Трампа вносит поправки в закон 1996 года, определяющий нормы поведения в интернете (Communications Decency Act, Section 230). По этому документу интернет-компании могут модерировать контент, удалять неугодные комментарии или маркировать их, если они, например, содержат недостоверную или заведомо ложную информацию. "Но это не считается цензурой. Скорее, речь идет о культурной̆ фильтрации или стигматизации информации", — уточняет Кошкин.
© AFP 2020 / Olivier MorinПост президента США Дональда Трампа в Twitter
Пост президента США Дональда Трампа в Twitter
© AFP 2020 / Olivier Morin
Пост президента США Дональда Трампа в Twitter
В твите Трампа о недопустимости голосования по почте политолог видит оценочное суждение, на которое имеет право любой человек. "Что тут такого? Твиты и посты в соцсетях — это блогерство, а не профессиональная журналистика, и фактчекинг здесь не всегда возможен. Получается, что в Twitter избирательно подходят к людям, которые им неугодны", — говорит Кошкин.
По мнению эксперта, стигматизация характерна не только для соцсетей, но и всего американского дискурса: "Все, что не укладывается в традиционное либеральное представление, заведомо считается ложью и неправдой".
И тут снова возникает двойственность. Человек вправе высказать любое мнение. Но если он говорит то, что не соответствует представлениям западного мира, его вряд ли услышат. И ситуация в онлайне здесь полностью отражает офлайн.
3651011
Обсудить 1
Джек ДорсиДональд ТрампYouTubeGoogleМарк ЦукербергСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
США наказывают Тегеран за "ядерный шантаж". Чем это грозит России
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Беженцы, 1945 год
Запад осуждает Сталина за то, в чем виновен не меньше
Семья Глаголевых на Соловках
Место силы. Как коренные москвичи бросили все ради жизни на острове
Президент США Дональд Трамп
Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Американские военные
США могут отправить в Тунис военных "из-за России"
Памятник Сергию Радонежскому
"Там лежит клад". Загадки "русского Стоунхенджа" в Подмосковье
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг объяснил, почему Facebook не стал удалять запись Трампа
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ
Атланта
В Атланту вводят нацгвардию из-за беспорядков
Пункт обмена валют в Москве
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
Лента новостейМолния