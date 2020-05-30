Twitter научит говорить правду. Почему Трамп поругался с любимой соцсетью

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дональд Трамп подписал указ о запрете цензуры в соцсетях. Twitter и Facebook расценили это как вмешательство в свою деятельность и обвинили президента во лжи. Его твиты теперь будут тщательно проверяться. Если интернет-компании сочтут, что глава государства говорит неправду, подписчики об этом сразу узнают. Кто угрожает свободе слова в США — Трамп или соцсети, разбиралось РИА Новости.

"Ангажированная" свобода

"Когда социальные сети цензурируют мнения, с которыми не согласны, они перестают быть просто доской объявлений. Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают огромными возможностями для цензуры и контроля над информацией. Популярность онлайн-платформ ставит под вопрос свободу слова, которая гарантируется Первой поправкой Конституции США", — говорится в указе , подписанном накануне Дональдом Трампом.

Едва документ появился на сайте Белого Дома, как разразился скандал. Компании Twitter и Facebook назвали действия Трампа "реакционными и политически ангажированными". Глава государства, по их мнению, вмешивается в онлайн-дискуссии.

Сетевые гиганты считают, что инициатива президента не защитит свободу слова, а, наоборот, приведет к ограничениям. Twitter, Facebook и Google придется тщательнее отслеживать и фильтровать сообщения. Иначе любой пользователь сможет подать судебный иск на соцсеть за распространение клеветы или дезинформации. И твиты Трампа — не исключение, уточнили в компаниях.

Указ президента раскритиковали и в конгрессе. Спикер палаты представителей Ненси Пелоси предупредила, что парламентарии заблокируют "предвзятый и политически мотивированный" документ.

"Соцсети сошли с ума"

На защиту свободы слова Трамп встал после разногласий с Twitter. Началось все с того, что президент США выразил недовольство инициативой провести в период пандемии президентские выборы по почте. Как всегда, он высказался в любимой соцсети.

"Рассылка бюллетеней по почте — это мошенничество. Почтовые ящики вскроют, бюллетени подделают", — написал Трамп.

Внезапно под сообщением президента появилось примечание. Пользователям предлагали проверить достоверность данного высказывания. По ссылке можно было перейти на статьи CNN и Washington Post с альтернативным мнением. Размещенный возле твитов Трампа значок в виде восклицательного знака в компании объяснили "политикой гражданской беспристрастности".

Трамп явно не ожидал, что любимая соцсеть уcтроит ему фактчекинг по материалам изданий, которые он регулярно обвиняет во лжи и передергивании фактов. Конфликт нарастал, как снежный ком.

"Крупные технологические компании используют все ресурсы, чтобы ввести цензуру перед выборами 2020 года! Если это произойдет, мы потеряем свободу. Я не позволю это сделать! Соцсети пытались провернуть это на выборах в 2016 году и проиграли. Но сейчас они вконец сошли с ума. Следите за новостями", — не скрывая эмоций, ответил Трамп.

Действия Twitter вначале раскритиковал и глава Facebook Марк Цукерберг. Платформы не должны контролировать и оценивать то, что люди пишут в интернете. "У нас с Twitter разная политика по этому вопросу", — пояснил он.

Не промолчал и основатель Twitter Джек Дорси. Он считает, что ответственность за достоверность информации в итоге все равно несет интернет-компания. Обвинения в цензуре беспочвенны: ведь твиты Трампа не удалили.

Конфликт вроде бы пошел на спад, но тут президент прокомментировал в Twitter ситуацию в Миннеаполисе, где после убийства афроамериканца толпа сожгла полицейский участок. Трамп пригрозил направить в город Национальную гвардию.

"На мародерство отвечают стрельбой", — добавил он. Twitter по-своему трактовал эти слова. Пост Трампа заменили фразой: "Твит нарушает правила компании и призывает к насилию".

© AP Photo / Eric Kayne Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом © AP Photo / Eric Kayne Рекламный щит с изображением президента США Дональда Трампа перед Белым домом

Двойные стандарты

Через указ о запрете цензуры в соцсетях Трамп выместил свою обиду, полагает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.

"Twitter, Facebook, YouTube говорят о свободе слова и недопустимости цензуры. Но ситуация с твитами Трампа показывает, что они сами вмешиваются в контент, применяя изощренные методы стигматизации. Президент, тоже выступая за свободу слова, обвиняет ведущие СМИ во лжи, если те критикуют его. Получается, что соцсети, клеймя твиты Трампа, используют его же тактику. Двойные стандарты и с той и с другой стороны налицо", — рассуждает Кошкин.

Эксперт объясняет, что указ Трампа вносит поправки в закон 1996 года, определяющий нормы поведения в интернете (Communications Decency Act, Section 230). По этому документу интернет-компании могут модерировать контент, удалять неугодные комментарии или маркировать их, если они, например, содержат недостоверную или заведомо ложную информацию. "Но это не считается цензурой. Скорее, речь идет о культурной̆ фильтрации или стигматизации информации", — уточняет Кошкин.

В твите Трампа о недопустимости голосования по почте политолог видит оценочное суждение, на которое имеет право любой человек. "Что тут такого? Твиты и посты в соцсетях — это блогерство, а не профессиональная журналистика, и фактчекинг здесь не всегда возможен. Получается, что в Twitter избирательно подходят к людям, которые им неугодны", — говорит Кошкин.

По мнению эксперта, стигматизация характерна не только для соцсетей, но и всего американского дискурса: "Все, что не укладывается в традиционное либеральное представление, заведомо считается ложью и неправдой".