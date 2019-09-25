В Госдуме прокомментировали начало процедуры импичмента Трампа

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Процедура импичмента президента США Дональда Трампа не будет завершена, но является важным политическим пиар-шагом в борьбе демократов и республиканцев, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
"Процедура, которая запущена демократами в конгрессе, конечно, не может быть доведена до конца, но тем не менее я полагаю, что это совершенно сознательный политический шаг, который делается именно сейчас как раз тогда, когда все начинают всерьез задумываться о будущей президентской избирательной кампании", - сказал Новиков РИА Новости.
Он добавил, что и в республиканском лагере "много брюзжания по поводу позиции Трампа" относительно многих тем и вопросов, но тем не менее именно он является наиболее вероятным претендентом от республиканской партии на будущих президентских выборах.
"Для многих избирательная кампания начинается, и в ней возможны разные способы политической конкуренции. И с этой точки зрения, процедуру импичмента стоит рассматривать как очень важный политический пиар-шаг в борьбе двух ведущих политических сил Штатов", - считает депутат.