В Госдуме прокомментировали начало процедуры импичмента Трампа

"Процедура, которая запущена демократами в конгрессе, конечно, не может быть доведена до конца, но тем не менее я полагаю, что это совершенно сознательный политический шаг, который делается именно сейчас как раз тогда, когда все начинают всерьез задумываться о будущей президентской избирательной кампании", - сказал Новиков РИА Новости.