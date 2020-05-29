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2020-05-29T08:15
https://ria.ru/20200529/1572131707.html
Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter
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РИА Новости

Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter

08:00 29.05.2020 (обновлено: 08:15 29.05.2020)
19330
© REUTERS / Carlos Barria/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria/Pool
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Американский президент подписал указ о регулировании работы социальных сетей — за введение ими у себя политической цензуры.
Последней каплей, исчерпавшей терпение Трампа, стало то, что Twitter пометил два сообщения хозяина Белого дома значком, призывающим пользователей проверить факты, то есть, по сути, обвиняющим его во лжи.

Трампа и его сторонников беспокоит развернутая властями ряда штатов деятельность по проведению максимально широкого голосования по почте в ходе предстоящих в ноябре очередных президентских выборов. Тревога порождена тем, что особую активность проявляют губернаторы-демократы. Например, глава Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился разослать бюллетени всем избирателям. По мнению республиканцев, за этим скрывается намерение их конкурентов подтасовать итоги голосования под предлогом противостояния эпидемии коронавируса.

Данному вопросу и были посвящены твиты президента, который заявил, что голосование по почте обернется мошенничеством, поскольку "почтовые ящики вскроют, бюллетени подделают и даже незаконно распечатают и подпишут".
Президент США Дональд Трамп
27 мая, 15:11
Трамп пригрозил закрывать социальные сети
Twitter же создал специальную страницу, на которую ведет пометка под сообщениями Трампа. Там собраны публикации СМИ и твиты других пользователей, утверждающих, что опасения республиканцев безосновательны, а их обвинения лживы. В частности, приведены результаты исследований, свидетельствующие о минимальных нарушениях при голосовании по почте.
На чьей стороне тут истина, можно обсуждать очень долго.
С одной стороны, американская избирательная система полна особенностей и архаизмов, которые, на взгляд циничного скептика, делают ее крайне уязвимой перед манипуляциями и фальсификациями. Выборный процесс в США заведомо предполагает честность и добросовестность всех сторон. Именно поэтому там имеются просто поразительные для России моменты, например возможность участвовать в голосовании без удостоверения личности.
С другой стороны, злонамеренные нарушения и фальсификации на американских выборах, тем более масштабные, действительно фиксируются нечасто. Можно предположить, что честность избирательного процесса в США опирается на многолетнюю стабильность государственно-политической системы и прочный национальный консенсус.
Ну а с третьей стороны — вполне понятны резко обострившаяся паранойя республиканцев по поводу возможного мошенничества их оппонентов и возникшие сомнения, что джентльменские соглашения будут соблюдаться теми в ситуации острого политического противостояния, углубляющегося общественного раскола и перспектив нового тяжелого поражения либералов.
Президент США Дональд Трамп
27 мая, 02:57
Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова"
В общем, даже при таком максимальном обобщении очевидно, что данная тема носит дискуссионный характер и говорить об однозначной правоте какой-то стороны просто невозможно: свои доводы есть и у тех и у других. Так что Twitter, влезший в президентские сообщения с позицией "Трамп врет!", только подкрепил опасения консерваторов, что их противники отказываются от соблюдения базовых правил американской политической игры.
Произошедшее закономерно вызвало ярость лидера США, обвинившего Twitter в удушении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы. А теперь он и вовсе готов выполнить свои угрозы по ужесточению госрегулирования социальных сетей.
Кстати, Twitter не намерен отступать. Он подтвердил уверенность в собственной правоте, заявив, что твиты Трампа "могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе".

В то же время показательно, что поддержки коллег-конкурентов компания не получила. Основатель Facebook Марк Цукерберг осудил ее действия, отметив, что социальные сети не должны выступать арбитром высказываний людей онлайн.

Удивительно слышать подобное от главы медиаплатформы, в которой создан грандиозный механизм цензуры, в том числе маркирование постов как содержащих ложную информацию со ссылкой на "независимых экспертов по проверке фактов". Но это только подтверждает, что Twitter явно перегнул палку в своей бескомпромиссной борьбе с Трампом, предоставив тому серьезное основание для принятия мер в отношении соцсетей. Заявление Цукерберга очень похоже на желание вывести собственную компанию из-под президентского гнева, предоставив возможность конкуренту в одиночку расплачиваться за свои действия.
Марк Цукерберг
Вчера, 12:52
Facebook назначил израильского цензора в наблюдательный совет
В принципе, понять раздражение Twitter можно.
Неугодному президенту который год противостоит спаянный пул либеральных медиаресурсов, с консолидированными возможностями которых даже близко не может сравниться влияние консервативных СМИ вроде телеканала Fox News. Однако Трамп прекрасно обходится тем, что есть, используя прямую связь с избирателями через социальные платформы, в первую очередь тот же самый Twitter.
Но вот то, что в качестве очередного способа борьбы соцсетью был выбран столь грубый и откровенно неумный метод с позиции "мы имеем возможность и хотим, значит нам можно", хорошо объясняет, почему 73-летний ретроград успешно побеждает прогрессивную общественность на ее же поле.
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Обсудить 12
Марк ЦукербергКалифорнияСШАTwitterАвторыВ мире
Популярные комментарии
Соцсети - мусор.
29 мая, 09:39
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5820003
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