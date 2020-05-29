Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter

Американский президент подписал указ о регулировании работы социальных сетей — за введение ими у себя политической цензуры.

Последней каплей, исчерпавшей терпение Трампа, стало то, что Twitter пометил два сообщения хозяина Белого дома значком , призывающим пользователей проверить факты, то есть, по сути, обвиняющим его во лжи.

Трампа и его сторонников беспокоит развернутая властями ряда штатов деятельность по проведению максимально широкого голосования по почте в ходе предстоящих в ноябре очередных президентских выборов. Тревога порождена тем, что особую активность проявляют губернаторы-демократы. Например, глава Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился разослать бюллетени всем избирателям. По мнению республиканцев, за этим скрывается намерение их конкурентов подтасовать итоги голосования под предлогом противостояния эпидемии коронавируса.

Данному вопросу и были посвящены твиты президента, который заявил , что голосование по почте обернется мошенничеством, поскольку "почтовые ящики вскроют, бюллетени подделают и даже незаконно распечатают и подпишут".

Twitter же создал специальную страницу , на которую ведет пометка под сообщениями Трампа. Там собраны публикации СМИ и твиты других пользователей, утверждающих, что опасения республиканцев безосновательны, а их обвинения лживы. В частности, приведены результаты исследований, свидетельствующие о минимальных нарушениях при голосовании по почте.

На чьей стороне тут истина, можно обсуждать очень долго.

С одной стороны, американская избирательная система полна особенностей и архаизмов, которые, на взгляд циничного скептика, делают ее крайне уязвимой перед манипуляциями и фальсификациями. Выборный процесс в США заведомо предполагает честность и добросовестность всех сторон. Именно поэтому там имеются просто поразительные для России моменты, например возможность участвовать в голосовании без удостоверения личности

С другой стороны, злонамеренные нарушения и фальсификации на американских выборах, тем более масштабные, действительно фиксируются нечасто. Можно предположить, что честность избирательного процесса в США опирается на многолетнюю стабильность государственно-политической системы и прочный национальный консенсус.

Ну а с третьей стороны — вполне понятны резко обострившаяся паранойя республиканцев по поводу возможного мошенничества их оппонентов и возникшие сомнения, что джентльменские соглашения будут соблюдаться теми в ситуации острого политического противостояния, углубляющегося общественного раскола и перспектив нового тяжелого поражения либералов.

В общем, даже при таком максимальном обобщении очевидно, что данная тема носит дискуссионный характер и говорить об однозначной правоте какой-то стороны просто невозможно: свои доводы есть и у тех и у других. Так что Twitter, влезший в президентские сообщения с позицией "Трамп врет!", только подкрепил опасения консерваторов, что их противники отказываются от соблюдения базовых правил американской политической игры.

Произошедшее закономерно вызвало ярость лидера США, обвинившего Twitter в удушении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы. А теперь он и вовсе готов выполнить свои угрозы по ужесточению госрегулирования социальных сетей.

Кстати, Twitter не намерен отступать. Он подтвердил уверенность в собственной правоте, заявив, что твиты Трампа "могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе".

В то же время показательно, что поддержки коллег-конкурентов компания не получила. Основатель Facebook Марк Цукерберг осудил ее действия, отметив, что социальные сети не должны выступать арбитром высказываний людей онлайн.

Удивительно слышать подобное от главы медиаплатформы, в которой создан грандиозный механизм цензуры, в том числе маркирование постов как содержащих ложную информацию со ссылкой на "независимых экспертов по проверке фактов". Но это только подтверждает, что Twitter явно перегнул палку в своей бескомпромиссной борьбе с Трампом, предоставив тому серьезное основание для принятия мер в отношении соцсетей. Заявление Цукерберга очень похоже на желание вывести собственную компанию из-под президентского гнева, предоставив возможность конкуренту в одиночку расплачиваться за свои действия.

В принципе, понять раздражение Twitter можно.

Неугодному президенту который год противостоит спаянный пул либеральных медиаресурсов, с консолидированными возможностями которых даже близко не может сравниться влияние консервативных СМИ вроде телеканала Fox News. Однако Трамп прекрасно обходится тем, что есть, используя прямую связь с избирателями через социальные платформы, в первую очередь тот же самый Twitter.