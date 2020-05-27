Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Под сообщением в Twitter президента Под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа , где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям, появилась автоматическая отметка, призывающая пользователей проверить факты.

Твит Трампа состоит из двух частей, под каждой из них теперь висит голубой восклицательный знак в голубом кружке с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". Ссылка ведет на специальную страницу Twitter, где приводится статья издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".

Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.

Сам глава Белого дома после этого обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова. "Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширной коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!" — написал он.

Трамп раскритиковал практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома разослать всем избирателям бюллетени на предстоящих выборах президента. По мнению Трампа, такое голосование непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.