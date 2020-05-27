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2020-05-27T11:56
https://ria.ru/20200527/1572033975.html
Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое
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РИА Новости

Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

01:35 27.05.2020 (обновлено: 11:56 27.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям, появилась автоматическая отметка, призывающая пользователей проверить факты.
Твит Трампа состоит из двух частей, под каждой из них теперь висит голубой восклицательный знак в голубом кружке с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". Ссылка ведет на специальную страницу Twitter, где приводится статья издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".
Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
© @realDonaldTrump / TwitterТвиты Дональда Трампа, помеченные восклицательным знаком и надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте"
Твиты Дональда Трампа, помеченные восклицательным знаком и надписью: Посмотрите факты о голосовании по почте
© @realDonaldTrump / Twitter
Сам глава Белого дома после этого обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова. "Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширной коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!" — написал он.
Трамп раскритиковал практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома разослать всем избирателям бюллетени на предстоящих выборах президента. По мнению Трампа, такое голосование непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.
Республиканская партия даже подала иск, оспаривая такой подход к голосованию. Республиканцы считают, что решение Ньюсома лишь часть более масштабного плана демократов по подтасовке итогов голосования.
Логотип социальной сети Twitter
26 мая, 12:20
Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в России
301404659
Обсудить 5
Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Если в Америке способны подтасовать итоги голосования по почте, то что уж говорить о России. А у нас в России, к этому всему и идет, с вводом электронного голосования. Теперь чтобы сфальсифицировать наш с вами выбор особо и утруждаться не стоит!
27 мая, 08:41
Лера Терехова
11000318
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