Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова"

"Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!", - написал он в среду в своем Twitter.