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2020-05-28T08:42
https://ria.ru/20200528/1572095392.html
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"
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РИА Новости

Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"

08:42 28.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служба безопасности Twitter объяснила, почему отметила два твита президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии как не соответствующие действительности.
Ранее система социальной сети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
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"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий. Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", - говорится в сообщении службы безопасности соцсети.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
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