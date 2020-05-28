Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа

Ранее система социальной сети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".