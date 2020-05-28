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2020-05-28T04:11
https://ria.ru/20200528/1572092791.html
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
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РИА Новости

Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа

04:11 28.05.2020
1797
© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг
Основатель Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Steven Senne
Основатель Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что тот маркировал один из твитов президента США Дональда Трампа как не соответствующий действительности.
Ранее система социальной сети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".

"У нас разная политика. Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это", - сказал Цукерберг телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
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