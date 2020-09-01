https://ria.ru/20200901/tramp-1576554224.html
Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
Twitter пометил сообщение штаба президента США Дональда Трампа в соцсети как "манипуляцию информацией" за вырванную из контекста фразу его соперника-демократа... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:27
2020-09-01T00:27
2020-09-01T00:27
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> пометил сообщение штаба президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в соцсети как "манипуляцию информацией" за вырванную из контекста фразу его соперника-демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.В понедельник штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter короткий ролик с отрывком из выступления Байдена в <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питтсбурге</a>, где он обрушился с критикой на Трампа, обвиняя его в неспособности справится с экономическим кризисом в Америке и ситуацией с коронавирусом.В частности, выступая, Байден произнёс такие слова: "Поскольку у них нет никакой повестки дня и видения на второй (президентский) срок, Трамп и (вице-президент США Майк) Пенс упирают на одно: "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена". Но где доказательства? В насилии, которое вы видите в Америке Дональда Трампа".Однако штаб Трампа вырвал из контекста фразу "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена" и разместил соответсвующее видео у себя на странице, после чего Twitter пометил его ярлыком "манипулирование информацией".Позже штаб Трампа отреагировал на действия соцсети, написав, что "тем журналистам, которые не понимают шутки про их кандидата, хотим сказать, что это не наша вина, что Байден настолько глуп, чтобы произносить такие вещи на камеру".Ранее Twitter уже помечал сообщения Трампа из-за нарушения правил соцсети.
https://ria.ru/20200831/bayden-1576552678.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Twitter
пометил сообщение штаба президента США Дональда Трампа
в соцсети как "манипуляцию информацией" за вырванную из контекста фразу его соперника-демократа Джо Байдена
.
В понедельник штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter короткий ролик с отрывком из выступления Байдена в Питтсбурге
, где он обрушился с критикой на Трампа, обвиняя его в неспособности справится с экономическим кризисом в Америке и ситуацией с коронавирусом.
В частности, выступая, Байден произнёс такие слова: "Поскольку у них нет никакой повестки дня и видения на второй (президентский) срок, Трамп и (вице-президент США Майк) Пенс упирают на одно: "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена". Но где доказательства? В насилии, которое вы видите в Америке Дональда Трампа".
Однако штаб Трампа вырвал из контекста фразу "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена" и разместил соответсвующее видео у себя на странице, после чего Twitter пометил его ярлыком "манипулирование информацией".
Позже штаб Трампа отреагировал на действия соцсети, написав, что "тем журналистам, которые не понимают шутки про их кандидата, хотим сказать, что это не наша вина, что Байден настолько глуп, чтобы произносить такие вещи на камеру".
Ранее Twitter уже помечал сообщения Трампа из-за нарушения правил соцсети.