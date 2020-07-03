"Выбить Трампа". Россию накажут за неудачи американцев в Афганистане

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В США набирает обороты новая антироссийская кампания. На этот раз "руку Москвы" разглядели в Афганистане. Россию обвиняют в финансировании талибов, президента Дональда Трампа — в преступном бездействии, американские спецслужбы — в утечке секретной информации. Кто и зачем раскручивает все это и почему на самом деле под ударом прежде всего Трамп, разбиралось РИА Новости.

Сомнительная сделка

Еще пару месяцев назад Дональд Трамп преподносил договоренности с радикальным движением "Талибан"* как главный внешнеполитический козырь. Барак Обама за два срока так и не покончил с войной в Афганистане — президент-республиканец, казалось, вот-вот завершит конфликт. В обмен на вывод американских военных из Кабула талибы согласились прекратить противостояние с афганским правительством.

© AP Photo / File Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане © AP Photo / File Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане

Прямые контакты Вашингтона с радикалами из "Талибана"* вызвали неоднозначную реакцию в мире. В Европе, Азии и самих США Белый дом критиковали за сговор с террористами. Трамп оправдывался: война в Афганистане длится почти двадцать лет, талибы никуда не делись, надо искать способы урегулирования. И как бы ни ругали сделку, никто не спорил, что американских солдат пора возвращать домой.

В России к этому отнеслись нейтрально. Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует мирный процесс. Более того, российские власти выразили готовность содействовать.

И снова "рука Москвы"

Но не задалось. Радикалы не признавали легитимность афганского правительства, не выполнял условия и президент Ашраф Гани.

Несколько раз в Кабул прибывал спецпредставитель США Залмай Халилзад. В конце февраля в страну пожаловал госсекретарь Майк Помпео. Все убеждали конфликтующих не нарушать договоренности. Миротворческий процесс возобновился, но пандемия коронавируса отодвинула афганскую проблематику на задний план.

© AP Photo / Hussein Sayed Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020 © AP Photo / Hussein Sayed Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения "Талибан" Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020

На передовую мировой политики она вернулась на прошлой неделе. The New York Times сообщила, что боевики движения "Талибан"* тайно сотрудничали с российскими спецслужбами — по заданию Москвы за вознаграждение убивали военных США. Американскую разведку на этот вывод натолкнули крупные суммы наличных, обнаруженные у задержанных талибов. На допросах те признались, что получали деньги от русских, пишет издание.

"В прошлом году в Афганистане погибли двадцать американцев, но пока неясно, за какими из этих убийств стоят деньги русских", — говорится в расследовании газеты. По словам журналистов, прямых доказательств связей Москвы с талибами нет. Источники информации издание не обнародовало.

Через несколько дней The New York Times сообщила новые детали. Спецслужбы США якобы вышли на финансовые схемы, по которым талибы получали деньги из России. Однако информаторов газета вновь не раскрыла.

Мистификация по-американски

Вслед за The New York Times тему подхватили ведущие американские издания. Авторы большинства статей признают, что речь идет о предположениях — "вину России еще предстоит доказать".

Основной удар пришелся по Трампу — он якобы знал о связях Москвы с талибами и ничего не делал. В публикациях утверждается, что американские спецслужбы проинформировали президента еще в январе, однако он все проигнорировал.

Трамп заявил, что разведка сообщала ему эти сведения, но предупредила об их сомнительности. "Наверняка еще одна мистификация, связанная с Россией. Очередная утка The New York Times, вечно выставляющей республиканцев в плохом свете", — высказался он в Twitter.

The Washington Post написала, что президент даже участвовал в закрытом заседании Совета национальной безопасности США. На нем политики и представители спецслужб искали способы противодействия Москве, но так и не пришли к консенсусу.

Навстречу выборам

Эта история быстро стала главной темой предвыборной кампании в США. Джо Байден обвинил Трампа в предательстве американских солдат. И пообещал: "Если меня изберут президентом, Владимир Путин получит достойный отпор, мы предпримем серьезные действия против России".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси пригрозила, что Трампу это не сойдет с рук, а заодно предложила наказать и Россию: "Мы должны ввести санкции. Прямо сейчас".

В Москве отреагировали сдержанно. "В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посольство России в США отметило , что публикации осложнили работу наших дипломатов. Некоторым сотрудникам даже угрожали.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден © AP Photo / Marcio Jose Sanchez Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден

Циничные спонсоры

"Предположения, что Россия спонсировала убийство американских солдат в Афганистане, — это политтехнологическое решение. Цель — дезавуировать афганский козырь Трампа. Рейтинги президента падают. Ему важно показать избирателям, что как минимум войну с талибами он закончил. Но демократы пытаются выбить у него и этот аргумент", — высказывает мнение политолог, специалист по Афганистану Андрей Серенко.

По его словам, антироссийская кампания выглядит надуманной и бездоказательной. Эксперт напоминает, что сами Штаты много лет спонсировали радикалов: офис движения "Талибан"* в Катаре открыли десять лет назад на деньги США.

"Цинизм в том, что пока с позволения Вашингтона джихадисты обустраивали представительство в Катаре, американские солдаты с ними сражались. То есть военные НАТО гибли от рук талибов, а власти США в это самое время выдавали им деньги", — разъясняет политолог.

Помимо США, прямые контакты с талибами есть у Ирана и Пакистана, отмечает Серенко. Американцы знают, что Тегеран и Исламабад финансируют боевиков, но не принимают никаких мер.

"Талибов и в политическом, и в военном отношении контролирует Пакистан. Убийства американских солдат, возможно, происходили с их подачи. Но что-то Вашингтон не грозит пока санкциями Исламабаду", — указывает эксперт.

Россия, по его мнению, контактирует с талибами так же, как США и Пакистан. "Москва не раз предлагала посредничество в афганском урегулировании. Но Вашингтону не нравится, когда кто-то, кроме них, ведет дела с талибами. Им нужна монополия и на друзей, и на врагов в Афганистане", — считает Серенко.

Талибы в выигрыше

Директор центра изучения современного Афганистана Омар Нессар полагает, что очередная атака на Россию связана с предвыборной кампанией в США.

"По раскручиваемой версии, россияне платили радикалам за убийство американских солдат, чтобы сорвать мирный процесс в Афганистане. Если бы Москва действительно этого хотела, то нашла бы менее рискованные способы", — говорит он.

Что касается сделки американцев с талибами, она, по словам эксперта, и так буксует. "Власти Афганистана выдвигают свои условия, талибы — свои. Причем обе стороны сосредоточены на выборах в США. Они понимают: если Трамп уйдет, Байден может вообще аннулировать договоренности", — рассуждает политолог.

При любом раскладе талибы в выигрыше, уверен Нессар. Американцы сокращают контингент в Афганистане. Сверхдержава пошла на уступки. Это усиливает позиции радикалов, кто бы ни занял Овальный кабинет.