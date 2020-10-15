https://ria.ru/20201015/bayden-1580039084.html

Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках

Юрист Роберт Костелло, адвокат личного поверенного президента США, сообщил, что в его распоряжении находится копия жесткого диска с ноутбука сына Джо Байдена... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T22:28

2020-10-15T22:28

2020-10-15T23:25

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сша

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в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости</strong>. Юрист Роберт Костелло, адвокат личного поверенного президента <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a>,</u> сообщил, что в его распоряжении находится копия жесткого диска с ноутбука сына Джо Байдена <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank">Хантера</a> с компрометирующими материалами, передает <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>.Как заявил Костелло, на устройстве находятся 40 тысяч электронных писем, тысячи текстовых сообщений, а также фотографии и видео сексуального характера с Хантером Байденом. По его словам, сын бывшего вице-президента запечатлен в "весьма компрометирующих позициях".Среди множества документов, которые якобы получили поверенный Трампа <a href="https://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank">Руди Джулиани</a> и его адвокат, также есть электронная переписка, датированная маем 2014 года. В ней Хантер знакомит отца с украинским бизнесменом и консультантом нефтегазофой фирмы Burisma, где работал Байден-младший. Это произошло за год до того, как тогдашний вице-президент потребовал от Киева отправить в отставку генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, занимавшегося расследованием незаконной деятельности Burisma.В одном из сообщений, которое Хантеру 17 апреля 2015 года якобы отправил консультант совета директоров Burisma Вадим Пожарский, упоминается встреча сотрудника с Байденом-старшим.Сообщение было отправлено примерно через год после того, как Хантера включили в совет директоров Burisma с зарплатой якобы в 50 тысяч долларов. Эта переписка опровергает слова Джо Байдена о том, что он "никогда не обсуждал с сыном зарубежные деловые операции". По словам самого генпрокурора Шокина, во время его увольнения в марте 2016 у него уже были планы по расследованию деятельности Burisma с допросами всех членов руководства, в том числе и Хантера Байдена.За последний год иностранные контакты сына Байдена вызвали немало вопросов. Трамп подозревает бывшего вице-президента в коррупции при решении вопросов с Киевом, так как его сын с 2014 по 2019 год занимал высокооплачиваемую должность в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Как говорится в расследовании комитета сената по разведке, Хантер Байден может быть замешан в "преступной деятельности" с финансовыми переводами между "гражданами Украины, Казахстана и Китая".<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20201015/248336684.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></em></strong>

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https://radiosputnik.ria.ru/20201014/bayden-1579851506.html

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сша

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор шокин, петр порошенко, арсений яценюк, сша, киев, украина, в мире