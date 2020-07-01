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Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана
Министерство обороны США полагает, что Россия поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением "Талибан", чтобы не допустить долгосрочного... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:37
россия
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
пентагон
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша, пентагон, в мире

Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана

19:37 01.07.2020
1995
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Министерство обороны США полагает, что Россия поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением "Талибан", чтобы не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане.
"Россия, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США (в Афганистане)", - говорится в опубликованном в среду докладе Пентагоне о безопасности в Афганистане.
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Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
"Россия политически поддерживала талибов, чтобы укрепить свое влияние в этой группировке, ограничить западное военное присутствие и поощрять операции по борьбе с ИГ* , хотя Россия публично отрицает свою причастность (к этому)", - утверждается в докладе.
Авторы документа указывают, что по состоянию на февраль, российское правительство работало с центральным правительством, региональными странами и движением "Талибан", чтобы "усилить свое влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск".
Также в документе упоминаются заявления российских чиновников и совместное с США заявление в связи с подписанием соглашения с талибами.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
7 марта, 17:49
"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Вместе с тем в докладе не приводится никаких данных о том, что Россия продавала оружие талибам или выплачивала им вознаграждение за нападение на американских солдат. Первое обвинение неоднократно озвучивали в Вашингтоне и так же неоднократно опровергали в Москве. Утверждения о вознаграждениях талибам содержались в публикациях ряда СМИ, которые вызвали скандал в США. И президент США Дональд Трамп, и Пентагон заявили, что не располагают такими данными. В частности, Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии на выборах в ноябре.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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30 июня, 23:53
NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
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РоссияМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАПентагонВ мире
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