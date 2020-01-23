Сенатор Шифф более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Более двух часов потратил глава обвинения в процессе Более двух часов потратил глава обвинения в процессе импичмента президенту США Дональду Трампу сенатор-демократ Адам Шифф на изложение позиции обвинения в сенате в среду.

Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span

"Его (Трампа) поведение нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону... Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона", - такими словами завершил он свое долгое выступление, которое не прервал ни на минуту, читая заготовленный текст по бумажке.

Шифф в деталях повторил всю историю вопроса выдвижения обвинений против Трампа, время от времени используя видеофрагменты показаний свидетелей обвинения, а также заявлений самого президента США. Он не привел новых обстоятельств, просто суммировав все, что ранее уже не раз так или иначе было заявлено.

Его выступление открыло первую часть процесса: у обвинения есть в общей сложности 24 часа чистого времени для изложения своей позиции.

Потом столько же времени дадут представителям защиты.

После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса, который председательствует на этом разбирательстве в верхней палате.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.