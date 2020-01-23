Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T00:54+0300
https://ria.ru/20200123/1563759248.html
Сенатор Шифф более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/15/1523431576_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_30f03e97e41d65e918c951321da895e0.jpg
РИА Новости

Сенатор Шифф более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу

00:54 23.01.2020
940
© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Адам Шифф
Член Палаты представителей США Адам Шифф
© AP Photo / Cliff Owen
Член Палаты представителей США Адам Шифф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Более двух часов потратил глава обвинения в процессе импичмента президенту США Дональду Трампу сенатор-демократ Адам Шифф на изложение позиции обвинения в сенате в среду.
Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.
"Его (Трампа) поведение нарушает его клятву и его конституционный долг преданно следовать закону... Нет иного средства от такой угрозы, кроме как отстранение от должности президента Соединенных Штатов. Если импичмент и отстранение не смогут привести его к ответственности, то он и правда выше закона", - такими словами завершил он свое долгое выступление, которое не прервал ни на минуту, читая заготовленный текст по бумажке.
Шифф в деталях повторил всю историю вопроса выдвижения обвинений против Трампа, время от времени используя видеофрагменты показаний свидетелей обвинения, а также заявлений самого президента США. Он не привел новых обстоятельств, просто суммировав все, что ранее уже не раз так или иначе было заявлено.
Его выступление открыло первую часть процесса: у обвинения есть в общей сложности 24 часа чистого времени для изложения своей позиции.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Вчера, 18:00Акценты
По-быстрому: сенат за пару суток превратит импичмент Трампа в ничтоПока для Дональда Трампа все идет как по маслу. И вряд ли среда, 22 января 2020 года, когда сенат рассмотрит вынесенные ему нижней палатой обвинения, станет для президента роковым днем.
Потом столько же времени дадут представителям защиты.
После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса, который председательствует на этом разбирательстве в верхней палате.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов, однако республиканцы уже ясно дали понять, что не допустят импичмента.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Вчера, 16:11
Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
4200102
Обсудить 3
Импичмент Дональда ТрампаАдам ШиффДональд ТрампСенат СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворье в Иерусалиме
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Президент США Дональд Трамп
Трампа пригласили в сенат последить за ходом процесса по импичменту
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США
Тулси Габбард
Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака прокомментировал встречу с Трампом в Давосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
Лента новостейМолния