https://ria.ru/20200904/tramp-1576715682.html

Трамп поклялся, что не называл павших американских солдат неудачниками

Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл "неудачниками" американских солдат, похороненных во Франции, сообщает издание Hill. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T07:38

2020-09-04T07:38

2020-09-04T07:56

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в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп отрицает, что называл "неудачниками" американских солдат, похороненных во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает издание Hill.Трамп и другие мировые лидеры в ноябре 2018 года отмечали в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> столетие Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В ходе визита президент отменил поездку на американское военное кладбище. Журнал <a href="https://www.theatlantic.com/world/" target="_blank">Atlantic</a> со ссылкой на анонимные источники в четверг сообщил, что Трамп не захотел ехать на кладбище, потому что оно, по его словам, "заполнено неудачниками".Ранее также сообщалось, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп </a>не поехал на кладбище, испугавшись плохой погоды. Эту версию президент также опроверг.

https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, москва, франция, сша, париж, в мире