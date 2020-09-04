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Трамп поклялся, что не называл павших американских солдат неудачниками
Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл "неудачниками" американских солдат, похороненных во Франции, сообщает издание Hill. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:38
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дональд трамп
москва
франция
сша
париж
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп отрицает, что называл "неудачниками" американских солдат, похороненных во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает издание Hill.Трамп и другие мировые лидеры в ноябре 2018 года отмечали в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> столетие Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В ходе визита президент отменил поездку на американское военное кладбище. Журнал <a href="https://www.theatlantic.com/world/" target="_blank">Atlantic</a> со ссылкой на анонимные источники в четверг сообщил, что Трамп не захотел ехать на кладбище, потому что оно, по его словам, "заполнено неудачниками".Ранее также сообщалось, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп </a>не поехал на кладбище, испугавшись плохой погоды. Эту версию президент также опроверг.
https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html
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дональд трамп, москва, франция, сша, париж, в мире

Трамп поклялся, что не называл павших американских солдат неудачниками

07:38 04.09.2020 (обновлено: 07:56 04.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл "неудачниками" американских солдат, похороненных во Франции, сообщает издание Hill.
Трамп и другие мировые лидеры в ноябре 2018 года отмечали в Париже столетие Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В ходе визита президент отменил поездку на американское военное кладбище. Журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники в четверг сообщил, что Трамп не захотел ехать на кладбище, потому что оно, по его словам, "заполнено неудачниками".
"Я могу поклясться чем угодно, что я никогда не говорил такого о наших павших героях. Никто не уважает их больше, чем я", - заявил Трамп журналистам. Он назвал авторов материала лжецами.
Ранее также сообщалось, что Трамп не поехал на кладбище, испугавшись плохой погоды. Эту версию президент также опроверг.
Мальчик на улице во время визита президента США Дональда Трампа в Висконсин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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