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https://ria.ru/20201019/kompromat-1580560832.html
Нацразведка США отказалась связывать компромат на Байдена с Россией
Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T22:04
2020-10-20T00:05
хантер байден
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости.</strong> Глава Национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> не имеет отношения к России."Смешно, что те, кто больше всего жалуются на то, что разведданные политизируются, сами политизируют разведку. К сожалению, в данном случае (так поступает. — Прим. ред.) глава комитета по разведке Адам Шифф, который говорит, что разведсообщество считает, что компьютер <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> и электронные письма — это часть российской кампании по дезинформации", — сказал Рэтклифф в интервью каналу <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Комментируя слова Шиффа том, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, Рэтклифф заявил: "Это просто неправда". "Дайте мне ясно сказать: разведсообщество так не считает, поскольку нет подтверждающих это разведданных", — подчеркнул глава разведки. Он отметил, что разведка "не передавала информацию Адаму Шиффу или кому-либо в конгрессе".На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. В одном из опубликованных газетой электронных писем, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html
https://ria.ru/20201016/kompromat-1580104101.html
https://ria.ru/20200930/pushkov-1578009362.html
А чё так?
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10
сша
РИА Новости
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хантер байден, джо байден, сша, в мире

Нацразведка США отказалась связывать компромат на Байдена с Россией

22:04 19.10.2020 (обновлено: 00:05 20.10.2020)
 
© REUTERS / Mark MakelaКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Mark Makela
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не имеет отношения к России.
"Смешно, что те, кто больше всего жалуются на то, что разведданные политизируются, сами политизируют разведку. К сожалению, в данном случае (так поступает. — Прим. ред.) глава комитета по разведке Адам Шифф, который говорит, что разведсообщество считает, что компьютер Хантера Байдена и электронные письма — это часть российской кампании по дезинформации", — сказал Рэтклифф в интервью каналу Fox News.
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"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
Комментируя слова Шиффа том, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, Рэтклифф заявил: "Это просто неправда". "Дайте мне ясно сказать: разведсообщество так не считает, поскольку нет подтверждающих это разведданных", — подчеркнул глава разведки. Он отметил, что разведка "не передавала информацию Адаму Шиффу или кому-либо в конгрессе".
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа Руди Джулиани. В одном из опубликованных газетой электронных писем, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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В Кремле прокомментировали ситуацию с компроматом на Байдена
Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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