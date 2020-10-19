Нацразведка США отказалась связывать компромат на Байдена с Россией
22:04 19.10.2020 (обновлено: 00:05 20.10.2020)
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не имеет отношения к России.
"Смешно, что те, кто больше всего жалуются на то, что разведданные политизируются, сами политизируют разведку. К сожалению, в данном случае (так поступает. — Прим. ред.) глава комитета по разведке Адам Шифф, который говорит, что разведсообщество считает, что компьютер Хантера Байдена и электронные письма — это часть российской кампании по дезинформации", — сказал Рэтклифф в интервью каналу Fox News.
Комментируя слова Шиффа том, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, Рэтклифф заявил: "Это просто неправда". "Дайте мне ясно сказать: разведсообщество так не считает, поскольку нет подтверждающих это разведданных", — подчеркнул глава разведки. Он отметил, что разведка "не передавала информацию Адаму Шиффу или кому-либо в конгрессе".
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа Руди Джулиани. В одном из опубликованных газетой электронных писем, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.
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