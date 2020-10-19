https://ria.ru/20201019/kompromat-1580560832.html

Нацразведка США отказалась связывать компромат на Байдена с Россией

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:04

2020-10-19T22:04

2020-10-20T00:05

хантер байден

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости.</strong> Глава Национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> не имеет отношения к России."Смешно, что те, кто больше всего жалуются на то, что разведданные политизируются, сами политизируют разведку. К сожалению, в данном случае (так поступает. — Прим. ред.) глава комитета по разведке Адам Шифф, который говорит, что разведсообщество считает, что компьютер <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> и электронные письма — это часть российской кампании по дезинформации", — сказал Рэтклифф в интервью каналу <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Комментируя слова Шиффа том, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, Рэтклифф заявил: "Это просто неправда". "Дайте мне ясно сказать: разведсообщество так не считает, поскольку нет подтверждающих это разведданных", — подчеркнул глава разведки. Он отметил, что разведка "не передавала информацию Адаму Шиффу или кому-либо в конгрессе".На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. В одном из опубликованных газетой электронных писем, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html

https://ria.ru/20201016/kompromat-1580104101.html

https://ria.ru/20200930/pushkov-1578009362.html

nakιs Kamakιs А чё так? 12

10

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, джо байден, сша, в мире