СМИ: ФБР не нашло в переписке Байдена-младшего связей с Россией
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
© AP Photo / Visar Kryeziu
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ФБР, у которого находится ноутбук сына кандидата в президенты США Джо Байдена с его электронной перепиской, считает, что эта переписка не является частью "российской кампании по дезинформации", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к электронной переписке, которую, предположительно, вел Хантер Байден – сын Джозефа Байдена.
"У ФБР есть ноутбук с электронными письмами Хантера Байдена, и ФБР согласно с оценкой директора Национальной разведки (Джона) Рэтклиффа о том, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не имеет отношения к России. Комментируя слова главы комитета по разведке Адама Шиффа том, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, Рэтклифф заявил: "Это просто неправда".
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа Руди Джулиани. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.