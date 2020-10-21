https://ria.ru/20201021/fbr-1580752092.html

СМИ: ФБР не нашло в переписке Байдена-младшего связей с Россией

ФБР, у которого находится ноутбук сына кандидата в президенты США Джо Байдена с его электронной перепиской, считает, что эта переписка не является частью... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T02:45

2020-10-21T02:45

2020-10-21T02:45

россия

хантер байден

адам шифф

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

делавэр

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>, у которого находится ноутбук сына кандидата в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> с его электронной перепиской, считает, что эта переписка не является частью "российской кампании по дезинформации", сообщает телеканал <a href="https://www.foxnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> со ссылкой на источники.Ранее сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к электронной переписке, которую, предположительно, вел Хантер Байден – сын <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозефа Байдена</a>.Ранее глава Национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Джон Рэтклифф заявил, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не имеет отношения к России. Комментируя слова главы комитета по разведке <a href="http://ria.ru/person_Adam_SHiff/" target="_blank" data-auto="true">Адама Шиффа</a> том, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации, Рэтклифф заявил: "Это просто неправда".На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html

россия

нью-йорк (город)

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делавэр

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хантер байден, адам шифф, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, делавэр, в мире