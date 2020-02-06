Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента , трансляцию ведут американские телеканалы.

Трамп вышел к собравшимся членам своей администрации в Белом доме под звуки гимна "Да здравствует командир" в честь президентов США.

Он заявил, что демократы начали его преследование по политическим мотивам еще с того момента, когда он "спустился на лифте", то есть вышел в фойе своего небоскреба в Нью-Йорке и начал предвыборную кампанию 2016 года.

Трамп назвал "чушью собачьей" так называемое "российское расследование" против него. По словам Трампа, против него работали "грязные копы и плохие люди".

"Если бы это было при президенте (Бараке) Обаме, многие были бы уже в тюрьме на много лет", - отметил Трамп.

Собравшиеся члены администрации и сторонники Трампа горячо ему аплодируют.

Трамп также продемонстрировал собравшимся сегодняшний номер газеты Washington Post и заявил, что это единственный хороший заголовок, которого он удостоился в этой газете.