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Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента
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РИА Новости

Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента

21:00 06.02.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента, трансляцию ведут американские телеканалы.
Трамп вышел к собравшимся членам своей администрации в Белом доме под звуки гимна "Да здравствует командир" в честь президентов США.
Он заявил, что демократы начали его преследование по политическим мотивам еще с того момента, когда он "спустился на лифте", то есть вышел в фойе своего небоскреба в Нью-Йорке и начал предвыборную кампанию 2016 года.
Трамп назвал "чушью собачьей" так называемое "российское расследование" против него. По словам Трампа, против него работали "грязные копы и плохие люди".
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"Если бы это было при президенте (Бараке) Обаме, многие были бы уже в тюрьме на много лет", - отметил Трамп.
Собравшиеся члены администрации и сторонники Трампа горячо ему аплодируют.
Трамп также продемонстрировал собравшимся сегодняшний номер газеты Washington Post и заявил, что это единственный хороший заголовок, которого он удостоился в этой газете.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийШалость не удалась
Шалость не удалась
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шалость не удалась
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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