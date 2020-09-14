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https://ria.ru/20200914/solodov-1577025673.html
Биография Владимира Солодова
Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:46
2020-09-14T02:46
камчатский край
владимир солодов
справки
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Владимир Викторович Солодов <a href="https://www.kamgov.ru/solodov-vladimir-viktorovic-biografia" target="_blank">родился 26 июля 1982 года</a> в Москве.В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2002 году обучался в Институте политических наук в Париже (Франция). В 2019 году <a href="https://agip.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3016773" target="_blank">окончил обучение</a> по программе развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Кандидат политических наук.С 2005 года по 2013 год <a href="https://www.sakha.gov.ru/solodov-vladimir-viktorovich-io-predsedatelja-pravitelstva-rsja-ijun-2018-nvr" target="_blank">занимался</a> преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры теории и практики управления. Возглавлял Центр новых технологий государственного управления, занимался экспертной работой и организацией проектной деятельности, разработкой и запуском программ подготовки государственных служащих. В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив". Отвечал за отбор и сопровождение проектов в области развития профессиональных кадров, принимал участие в запуске программы "Глобальное образование". Также участвовал в организации сессий по разработке проектов для территорий опережающего развития Дальнего Востока. С апреля 2015 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Курировал вопросы социальной и экономической политики, реализацию общественных проектов и патриотическое воспитание. Он также являлся инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе. В его компетенции входило оказание содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов в сфере взаимодействия инвесторов с органами государственной власти, а также содействие процессам улучшения делового климата в округе.В августе 2017 года <a href="https://www.fondvostok.ru/press/publications/zamestitel-polpreda-v-dfo-vozglavil-sovet-direktorov-fonda-razvitiya-dalnego-vostoka/?sphrase_id=7948" target="_blank">возглавил совет</a> директоров Фонда развития Дальнего Востока. Принимал активное участие в работе по системному повышению привлекательности регионов для инвестиций, снятию административных барьеров действующих и создаваемых предприятий, включая резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.26 июня 2018 года назначен исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия).С 18 октября 2018 года – председатель правительства Республики Саха (Якутия). 3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимир Солодов <a href="https://ria.ru/20200403/1569529919.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.<a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Солодов</a> – автор и соавтор более 30 статей по вопросам государственного управления.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников </em>
камчатский край
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Новости
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камчатский край, владимир солодов, справки

Биография Владимира Солодова

02:46 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Республики Саха Владимир Солодов
Председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве.
В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2002 году обучался в Институте политических наук в Париже (Франция). В 2019 году окончил обучение по программе развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Кандидат политических наук.
С 2005 года по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры теории и практики управления. Возглавлял Центр новых технологий государственного управления, занимался экспертной работой и организацией проектной деятельности, разработкой и запуском программ подготовки государственных служащих.
В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив". Отвечал за отбор и сопровождение проектов в области развития профессиональных кадров, принимал участие в запуске программы "Глобальное образование". Также участвовал в организации сессий по разработке проектов для территорий опережающего развития Дальнего Востока.
С апреля 2015 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Курировал вопросы социальной и экономической политики, реализацию общественных проектов и патриотическое воспитание. Он также являлся инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе. В его компетенции входило оказание содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов в сфере взаимодействия инвесторов с органами государственной власти, а также содействие процессам улучшения делового климата в округе.
В августе 2017 года возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока. Принимал активное участие в работе по системному повышению привлекательности регионов для инвестиций, снятию административных барьеров действующих и создаваемых предприятий, включая резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.
26 июня 2018 года назначен исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия).
С 18 октября 2018 года – председатель правительства Республики Саха (Якутия).
3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.
Солодов – автор и соавтор более 30 статей по вопросам государственного управления.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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