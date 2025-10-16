Рейтинг@Mail.ru
Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе - РИА Новости, 16.10.2025
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
19:06 16.10.2025
Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе
Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе - РИА Новости, 16.10.2025
Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе
Камчатский край намерен увеличивать долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе полуострова, сообщил губернатор края Владимир Солодов на полях... РИА Новости, 16.10.2025
Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе

Губернатор Камчатского края Солодов: регион увеличит долю ВИЭ в энергобалансе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Камчатский край намерен увеличивать долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе полуострова, сообщил губернатор края Владимир Солодов на полях Российской энергетической недели.
"Камчатка – полуостров, поэтому функционирование теплоэнергетической системы имеет особенное значение. И у нас есть как понятные сложности, связанные с логистикой и суровыми климатическими условиями, так и свои преимущества, связанные с тем, что у нас уникальный набор возобновляемых источников энергии. Уже сегодня Камчатский край является лидером в стране по доле возобновляемых источников в энергобалансе — около 30%, и мы твердо реализуем политику увеличения этой доли", — рассказал РИА Новости губернатор.
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Камчатка получит более миллиарда рублей на закупку мазута
16:08
Он указал, что на полях Российской энергетической недели регион подписал соглашение с "Зарубежнефтью" и "РусГидро" о строительстве второй очереди Мутновской геотермальной станции. Этот проект позволит довести долю ВИА в энергобалансе до 50%.
"Также мы реализуем развитие центра компетенции по геотермальной энергетике на базе Камчатского университета, с привлечением специалистов Физтеха, Новосибирского института академии наук, Сколково. Собираем лучшие умы в этой сфере, давая возможность на примере Камчатки экспериментировать, вырабатывать оптимальные технологии преобразования энергии тепла Земли в электричество и теплоэнергию с последующим тиражированием", — подчеркнул Солодов.
В то же время, по его словам, экономика полуострова все еще базируется на дорогом мазуте, неэкологичном и ненадежном с точки зрения завоза.
"Наша флагманская задача — уйти от этой мазутной зависимости. Благодаря принятому решению президента уже реализуется строительство комплекса регазификации, который позволит восполнить недопоставку газа в газотранспортную систему за счет сжиженного газа, который будет поставляться Северным морским путем. Часть этого газа пойдет на социальные потребности и будет предоставляться по регулируемой цене. Это будет очень большим подспорьем для экономики", — пояснил губернатор.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Палатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере
19:00
 
Камчатский крайКамчаткаКамчатский крайЗемляВладимир СолодовЗарубежнефтьРусГидроСколково
 
 
