Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Камчатский край намерен увеличивать долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе полуострова, сообщил губернатор края Владимир Солодов на полях Российской энергетической недели.

"Камчатка – полуостров, поэтому функционирование теплоэнергетической системы имеет особенное значение. И у нас есть как понятные сложности, связанные с логистикой и суровыми климатическими условиями, так и свои преимущества, связанные с тем, что у нас уникальный набор возобновляемых источников энергии. Уже сегодня Камчатский край является лидером в стране по доле возобновляемых источников в энергобалансе — около 30%, и мы твердо реализуем политику увеличения этой доли", — рассказал РИА Новости губернатор.

Он указал, что на полях Российской энергетической недели регион подписал соглашение с "Зарубежнефтью" и "РусГидро" о строительстве второй очереди Мутновской геотермальной станции. Этот проект позволит довести долю ВИА в энергобалансе до 50%.

"Также мы реализуем развитие центра компетенции по геотермальной энергетике на базе Камчатского университета, с привлечением специалистов Физтеха, Новосибирского института академии наук, Сколково. Собираем лучшие умы в этой сфере, давая возможность на примере Камчатки экспериментировать, вырабатывать оптимальные технологии преобразования энергии тепла Земли в электричество и теплоэнергию с последующим тиражированием", — подчеркнул Солодов.

В то же время, по его словам, экономика полуострова все еще базируется на дорогом мазуте, неэкологичном и ненадежном с точки зрения завоза.

"Наша флагманская задача — уйти от этой мазутной зависимости. Благодаря принятому решению президента уже реализуется строительство комплекса регазификации, который позволит восполнить недопоставку газа в газотранспортную систему за счет сжиженного газа, который будет поставляться Северным морским путем. Часть этого газа пойдет на социальные потребности и будет предоставляться по регулируемой цене. Это будет очень большим подспорьем для экономики", — пояснил губернатор.