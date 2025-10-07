На Камчатке ужесточат ответственность организаторов туров

ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Меры по ужесточению ответственности организаторов туров примут на Камчатке, где из-за вулканов отмечается наплыв туристов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочего визита в Якутск.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.