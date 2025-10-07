Рейтинг@Mail.ru
15:36 07.10.2025
На Камчатке ужесточат ответственность организаторов туров
Меры по ужесточению ответственности организаторов туров примут на Камчатке, где из-за вулканов отмечается наплыв туристов, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 07.10.2025
камчатский край, дальний восток, камчатка, владимир солодов, алексей чекунков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатский край, Дальний Восток, Камчатка, Владимир Солодов, Алексей Чекунков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Меры по ужесточению ответственности организаторов туров примут на Камчатке, где из-за вулканов отмечается наплыв туристов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочего визита в Якутск.
Заседание Совета при полномочном представителе Президента России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) началось в Якутске во вторник, в мероприятии участвуют главы и губернаторы всех 11 регионов Дальнего Востока и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями
8 августа, 03:35
Солодов отметил, что извержение вулканов на Камчатке привело к наплыву желающих увидеть эти величественные, но и одновременно угрожающие явления природы. "Безопасность не терпит компромиссов... Правила регистрации на туристических маршрутах, следование указаниям МЧС и спасателей - залог того, что туристический поход оправдает ожидания и принесет только положительные эмоции... А как сделать так, чтобы люди следовали этим задачам и этим ограничениям, которые носят абсолютно объективный, как говорится "написанный кровью" характер? Мы будем вырабатывать комплекс мер, включая, в первую очередь, ужесточение ответственности организаторов туров за несоблюдение обязательных требований - регистрации на маршруте и ограничений по погоде. Организаторы должны понимать, что несут риск не только сами, но и отвечают за жизни тех туристов, которые с ними следуют. А это налагает ответственность, в том числе и финансово", - сказал собеседник агентства.
Также, по словам губернатора, разработки Камчатского края по геотермальной энергетике могут тиражироваться в других регионах.
"У нас самые яркие проявления, но на самом деле при должной отработке технологий они могут использоваться по всему Дальнему Востоку в Республике Саха Якутия, в Приморье, в Хабаровске… Наши задачи в этом и заключаются - отработать на примере Камчатского края, где более ярко представлены такие явления, технологии максимально эффективного извлечения геотермальной энергетики и потом предложить к тиражированию по всему Дальнему Востоку. Мы сейчас начинаем разработку в научно-прикладном контексте", - рассказал Солодов.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Туристы не отменяют туры на Камчатку, желая увидеть извержение вулкана
30 июля, 16:07
 
