На Камчатке ужесточат ответственность организаторов туров

ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Меры по ужесточению ответственности организаторов туров примут на Камчатке, где из-за вулканов отмечается наплыв туристов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочего визита в Якутск.
Заседание Совета при полномочном представителе Президента России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) началось в Якутске во вторник, в мероприятии участвуют главы и губернаторы всех 11 регионов Дальнего Востока и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Солодов отметил, что извержение вулканов на Камчатке привело к наплыву желающих увидеть эти величественные, но и одновременно угрожающие явления природы. "Безопасность не терпит компромиссов... Правила регистрации на туристических маршрутах, следование указаниям МЧС и спасателей - залог того, что туристический поход оправдает ожидания и принесет только положительные эмоции... А как сделать так, чтобы люди следовали этим задачам и этим ограничениям, которые носят абсолютно объективный, как говорится "написанный кровью" характер? Мы будем вырабатывать комплекс мер, включая, в первую очередь, ужесточение ответственности организаторов туров за несоблюдение обязательных требований - регистрации на маршруте и ограничений по погоде. Организаторы должны понимать, что несут риск не только сами, но и отвечают за жизни тех туристов, которые с ними следуют. А это налагает ответственность, в том числе и финансово", - сказал собеседник агентства.
Также, по словам губернатора, разработки Камчатского края по геотермальной энергетике могут тиражироваться в других регионах.
"У нас самые яркие проявления, но на самом деле при должной отработке технологий они могут использоваться по всему Дальнему Востоку в Республике Саха Якутия, в Приморье, в Хабаровске… Наши задачи в этом и заключаются - отработать на примере Камчатского края, где более ярко представлены такие явления, технологии максимально эффективного извлечения геотермальной энергетики и потом предложить к тиражированию по всему Дальнему Востоку. Мы сейчас начинаем разработку в научно-прикладном контексте", - рассказал Солодов.
Ранее сообщалось о том, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.