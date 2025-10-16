Рейтинг@Mail.ru
Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
19:00 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/tursfera-2048702789.html
Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере
Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере - РИА Новости, 16.10.2025
Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере
Главной задачей инициативы по усилению ответственности в сфере туризма является сбережение жизни туристов, гидов и организаторов путешествий, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:00:00+03:00
2025-10-16T19:00:00+03:00
камчатский край
камчатский край
камчатка
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937792222_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_9ea11b5d066430e8ac480819f9a6c920.jpg
https://ria.ru/20250927/puteshestviya-2044704299.html
https://ria.ru/20251013/turmarshrut-2048034283.html
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937792222_167:0:2052:1414_1920x0_80_0_0_52639bcd6da5214db149c69d237a6b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, камчатка, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатский край, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере

Глава Камчатки Солодов рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере

© iStock.com / LARISA DUKAПалатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка
Палатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / LARISA DUKA
Палатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Главной задачей инициативы по усилению ответственности в сфере туризма является сбережение жизни туристов, гидов и организаторов путешествий, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Главная задача этой инициативы - сберегать жизни, уберегать и туристов, и гидов, и организаторов от чрезмерного риска. Обязательные уведомления МЧС нужно сделать само собой разумеющимся, автоматическим, базовым условием нахождения на маршруте", - отметил глава региона.
Остров Ольхон, Байкал - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Самые удивительные места России: открываем секреты в День туризма
27 сентября, 08:00
Ранее Солодов выступил за увеличение штрафов в отношении гидов-проводников за неуведомление МЧС при выходе на соответствующий маршрут.
"Я убежден, что законодательство нужно ужесточать. Буквально на этой неделе обсуждали с туристическим сообществом Камчатского края, со спасателями те инициативы, с которыми будем выходить. Первое – это увеличение штрафа в отношении гидов-проводников за неуведомление МЧС при выходе на соответствующий маршрут. Сейчас такая статья в КоАП есть, но она предполагает символический штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Считаю необходимым кратно его увеличить В случае повторного нарушения предлагается предусмотреть дисквалификацию гида", - заявил губернатор.
Вторая инициатива – это законодательное оформление ответственности для неорганизованных групп туристов.
"Я считаю, что важно это сделать, потому что часто люди объединяются и идут, не понимая особенностей рельефа, сезона, прогноза погоды. Это базовое требование, уведомление МЧС спасает жизни", - уверен Солодов.
И третье направление – упрощение самой процедуры уведомления МЧС. Предполагается делать это через госуслуги с помощью приложения, по аналогии с покупкой лицензии на любительскую рыбалку.
"Это бесплатно. Получить карту маршрутов и отслеживать ее. И заодно интегрировать ее с автоматическим уведомлением МЧС по выходе группы на маршрут. Это тоже решение, которое поможет реализации главной задачи – чтобы уведомления МЧС было само собой разумеющимся, автоматическим и базовым условием нахождения на маршруте", - подчеркнул глава края.
Туристы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Турмаршруты доступны туристам в кубанском Горячем Ключе этой осенью
13 октября, 18:43
 
Камчатский крайКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала