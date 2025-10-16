Глава Камчатки рассказал, зачем нужно усилить ответственность в турсфере

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Главной задачей инициативы по усилению ответственности в сфере туризма является сбережение жизни туристов, гидов и организаторов путешествий, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Главная задача этой инициативы - сберегать жизни, уберегать и туристов, и гидов, и организаторов от чрезмерного риска. Обязательные уведомления МЧС нужно сделать само собой разумеющимся, автоматическим, базовым условием нахождения на маршруте", - отметил глава региона.

Ранее Солодов выступил за увеличение штрафов в отношении гидов-проводников за неуведомление МЧС при выходе на соответствующий маршрут.

"Я убежден, что законодательство нужно ужесточать. Буквально на этой неделе обсуждали с туристическим сообществом Камчатского края, со спасателями те инициативы, с которыми будем выходить. Первое – это увеличение штрафа в отношении гидов-проводников за неуведомление МЧС при выходе на соответствующий маршрут. Сейчас такая статья в КоАП есть, но она предполагает символический штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Считаю необходимым кратно его увеличить В случае повторного нарушения предлагается предусмотреть дисквалификацию гида", - заявил губернатор.

Вторая инициатива – это законодательное оформление ответственности для неорганизованных групп туристов.

"Я считаю, что важно это сделать, потому что часто люди объединяются и идут, не понимая особенностей рельефа, сезона, прогноза погоды. Это базовое требование, уведомление МЧС спасает жизни", - уверен Солодов.

И третье направление – упрощение самой процедуры уведомления МЧС. Предполагается делать это через госуслуги с помощью приложения, по аналогии с покупкой лицензии на любительскую рыбалку.