Путин поручил Мишустину оформить предложения по рыбной промышленности - РИА Новости, 29.10.2025
14:43 29.10.2025
Путин поручил Мишустину оформить предложения по рыбной промышленности
Путин поручил Мишустину оформить предложения по рыбной промышленности
россия, камчатский край, владимир путин, михаил мишустин, владимир солодов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Владимир Солодов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину оформить предложения губернатора Камчатского края Владимира Солодова по рыбной промышленности своим поручением.
Солодов попросил главу государства рассмотреть возможность включения Камчатского края в программы Минпромторга по развитию судоремонта в Арктическом регионе, а также запустить специальные меры поддержки строительства судоремонтных доков как наиболее тяжелой инфраструктуры.
"А вот просьбы и предложения губернатора я попросил бы тогда председателя правительства (РФ Мишустина) оформить соответствующее предложение губернатора, наверное, своим поручением", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он отметил, что оформления соответствующего поручения под именем председателя правительства будет достаточно.
"Да, Владимир Владимирович, принято. Оформим моим поручением с вашего разрешения", - ответил Мишустин.
Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Владимир Солодов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
