Солодов попросил Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по СМП

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил президента РФ Владимира Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по Северному морскому пути и выразил уверенность, что за 2-3 года они выйдут на самоокупаемость.
В среду глава государства провел совещание с членами правительства РФ, в котором принял участие и камчатский губернатор. Солодов отметил большой потенциал перевозок рыбной продукции Северным морским путем. Он отметил, что тестовые перевозки, которые Камчатка осуществляла в прошлые годы, показали спрос и заинтересованность в этом маршруте, но в то же время отсутствие регулярных рейсов, неоптимальные суда не позволили перевести в систему этот механизм.
"Просил бы сохранить субсидирование данных перевозок. Уверен, что за 2-3 года регулярных рейсов судов они смогут выйти на самоокупаемость. В этом случае Камчатка сможет реализовать свой потенциал хаба для хранения и последующей транспортировки рыбной продукции оптимальным маршрутом", - сказал Солодов.