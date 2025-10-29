Рейтинг@Mail.ru
Солодов попросил Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по СМП - РИА Новости, 29.10.2025
14:28 29.10.2025
Солодов попросил Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по СМП
россия
камчатка
камчатский край
владимир солодов
владимир путин
россия, камчатка, камчатский край, владимир солодов, владимир путин
Россия, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Владимир Путин
Солодов попросил Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по СМП

Глава Камчатки попросил Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по СМП

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил президента РФ Владимира Путина сохранить субсидирование перевозки рыбы по Северному морскому пути и выразил уверенность, что за 2-3 года они выйдут на самоокупаемость.
В среду глава государства провел совещание с членами правительства РФ, в котором принял участие и камчатский губернатор. Солодов отметил большой потенциал перевозок рыбной продукции Северным морским путем. Он отметил, что тестовые перевозки, которые Камчатка осуществляла в прошлые годы, показали спрос и заинтересованность в этом маршруте, но в то же время отсутствие регулярных рейсов, неоптимальные суда не позволили перевести в систему этот механизм.
«
"Просил бы сохранить субсидирование данных перевозок. Уверен, что за 2-3 года регулярных рейсов судов они смогут выйти на самоокупаемость. В этом случае Камчатка сможет реализовать свой потенциал хаба для хранения и последующей транспортировки рыбной продукции оптимальным маршрутом", - сказал Солодов.
