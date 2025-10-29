https://ria.ru/20251029/putin-2051479104.html
Путин оценил работу правительства по развитию рыбного хозяйства
Правительство РФ системно занимается развитием рыбного хозяйства в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
экономика
владимир путин
камчатский край
россия
владимир солодов
илья шестаков
камчатский край
россия
Путин отметил, что правительство системно занимается развитием рыбного хозяйства