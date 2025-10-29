https://ria.ru/20251029/kamchatka-2051493855.html
Глава Камчатки рассказал Путину о планах региона по объему улова
Глава Камчатки рассказал Путину о планах региона по объему улова - РИА Новости, 29.10.2025
Глава Камчатки рассказал Путину о планах региона по объему улова
По итогам путины 2025 года Камчатский край рассчитывает выйти на объем улова в 1,5 миллиона тонн водных биоресурсов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 29.10.2025
Солодов: Камчатка рассчитывает выйти на объем улова в 1,5 млн тонн
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. По итогам путины 2025 года Камчатский край рассчитывает выйти на объем улова в 1,5 миллиона тонн водных биоресурсов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимир Солодов.
В среду глава государства провел совещание с членами правительства РФ
, в котором принял участие и камчатский губернатор. По словам Солодова
, за последние годы рыбохозяйственным комплексом Камчатского края
достигнуты серьезные положительные результаты, в том числе обеспечен значительный рост объемов добываемых водных биологических ресурсов.
"По сравнению с началом 2010-х годов уловы камчатских рыбаков выросли вдвое и составляют в последние три года от 1,5 до 1,8 миллиона тонн. На 1 октября 2025 года, наш улов это 1,2 миллиона тонн, и мы рассчитываем по итогам года выйти на значение 1,5 миллиона тонн", - сказал Солодов.