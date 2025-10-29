Глава Камчатки рассказал Путину о планах региона по объему улова

"По сравнению с началом 2010-х годов уловы камчатских рыбаков выросли вдвое и составляют в последние три года от 1,5 до 1,8 миллиона тонн. На 1 октября 2025 года, наш улов это 1,2 миллиона тонн, и мы рассчитываем по итогам года выйти на значение 1,5 миллиона тонн", - сказал Солодов.