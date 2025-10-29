МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Камчатка в этом году добыла более 250 тысяч тонн лосося, это 75% от общего российского улова, доложил губернатор края Владимир Солодов президенту РФ Владимиру Путину.
Глава Камчатки доложил Путину о количестве улова лосося за 2025 год
Владимир Солодов. Архивное фото