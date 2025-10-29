Рейтинг@Mail.ru
14:09 29.10.2025
Глава Камчатки доложил Путину о количестве улова лосося за 2025 год
Камчатка в этом году добыла более 250 тысяч тонн лосося, это 75% от общего российского улова, доложил губернатор края Владимир Солодов президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 29.10.2025
Глава Камчатки доложил Путину о количестве улова лосося за 2025 год

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Камчатка в этом году добыла более 250 тысяч тонн лосося, это 75% от общего российского улова, доложил губернатор края Владимир Солодов президенту РФ Владимиру Путину.
"Основу для Камчатки составляет лососёвый промысл. В этом году камчатские рыбаки добыли более 250 тысяч тонн, или 75% от общероссийских уловов", - сказал Солодов на совещании президента с кабмином.
Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России
Вчера, 13:46
 
КамчаткаРоссияВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
