13:33 29.10.2025 (обновлено: 15:22 29.10.2025)
Путин поручил увеличить потребление рыбы среди россиян
Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию рыболовной отрасли и дал поручения по его итогам.
экономика, россия, владимир путин, камчатский край, илья шестаков, владимир солодов, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), байкал
Экономика, Россия, Владимир Путин, Камчатский край, Илья Шестаков, Владимир Солодов, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Байкал
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию рыболовной отрасли и дал поручения по его итогам. Основные подробности — в материале РИА Новости.
Президент отметил, что у России есть уникальные запасы биоресурсов, однако важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку до потребителей.
Он обратил внимание, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Однако россияне едят недостаточно этой продукции.
«

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. <...> У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли, а улов российских рыбаков — поступать на прилавки магазинов и рынков.
«

"А жители всех регионов России (чтобы. — Прим. ред.) могли купить эти качественные товары по доступной цене".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Глава государства поручил представить конкретные предложения в этой сфере.
На совещании также выступил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он доложил, что по итогам 2025 года экспорт рыбной продукции ожидается на уровне шести миллиардов долларов.
«

"Завершено строительство 48 судов, из них 25 рыбопромысловых и 23 краболовных, а также построено 30 рыбоперерабатывающих заводов. В 2026 году планируется достроить 24 судна: 13 рыбодобывающих и 11 краболовов. Также строятся два научно-исследовательских судна, и одно судно для Байкала будет сдано уже в этом году".

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время сессии Портовый разворот: через Запад на Восток? на ПМЭФ-2023
Илья Шестаков
Глава Росрыболовства
При этом наблюдается отставание от первоначальных графиков по созданию рыболовного флота, поэтому необходимо продлить сроки строительства судов-краболовов, добавил он.
С докладом выступил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В этом году в регионе добыли более 250 тысяч тонн лосося, что составляет 75 процентов от общего российского улова.
«

"По сравнению с началом 2010-х уловы камчатских рыбаков выросли вдвое и составляют в последние три года от 1,5 до 1,8 миллиона тонн. На 1 октября 2025 года наш улов это 1,2 миллиона тонн, и мы рассчитываем по итогам года выйти на значение 1,5 миллиона тонн".

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края
Он также попросил президента сохранить субсидирование перевозок рыбы по Северному морскому пути и выразил уверенность, что за два-три года они выйдут на самоокупаемость.
