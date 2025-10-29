Путин поручил увеличить потребление рыбы среди россиян

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию рыболовной отрасли и дал поручения по его итогам. Основные подробности — в материале РИА Новости.

Президент отметил, что у России есть уникальные запасы биоресурсов, однако важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку до потребителей.

Он обратил внимание, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Однако россияне едят недостаточно этой продукции.

« "Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. <...> У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше". Владимир Путин Президент России Президент России

Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли, а улов российских рыбаков — поступать на прилавки магазинов и рынков.

« "А жители всех регионов России (чтобы. — Прим. ред.) могли купить эти качественные товары по доступной цене". Владимир Путин Президент России Президент России

Глава государства поручил представить конкретные предложения в этой сфере.

На совещании также выступил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он доложил, что по итогам 2025 года экспорт рыбной продукции ожидается на уровне шести миллиардов долларов.

« "Завершено строительство 48 судов, из них 25 рыбопромысловых и 23 краболовных, а также построено 30 рыбоперерабатывающих заводов. В 2026 году планируется достроить 24 судна: 13 рыбодобывающих и 11 краболовов. Также строятся два научно-исследовательских судна, и одно судно для Байкала будет сдано уже в этом году". Илья Шестаков Глава Росрыболовства Глава Росрыболовства

При этом наблюдается отставание от первоначальных графиков по созданию рыболовного флота, поэтому необходимо продлить сроки строительства судов-краболовов, добавил он.

С докладом выступил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов . В этом году в регионе добыли более 250 тысяч тонн лосося, что составляет 75 процентов от общего российского улова.

« "По сравнению с началом 2010-х уловы камчатских рыбаков выросли вдвое и составляют в последние три года от 1,5 до 1,8 миллиона тонн. На 1 октября 2025 года наш улов это 1,2 миллиона тонн, и мы рассчитываем по итогам года выйти на значение 1,5 миллиона тонн". Владимир Солодов Губернатор Камчатского края Губернатор Камчатского края