29.10.2025

Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России
13:46 29.10.2025
Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России
Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. РИА Новости, 29.10.2025
общество, россия, камчатский край, илья шестаков, владимир путин, владимир солодов
Общество, Россия, Камчатский край, Илья Шестаков, Владимир Путин, Владимир Солодов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.
Совещание Путина с членами правительства России проходит в режиме видео-конференц-связи. Обсуждается развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступают руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом... У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается - должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, - это на самом деле очень важный системный вопрос... Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере", - сказал глава государства на совещании.
Общество Россия Камчатский край Илья Шестаков Владимир Путин Владимир Солодов
 
 
