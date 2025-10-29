Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы в России

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом... У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается - должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, - это на самом деле очень важный системный вопрос... Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере", - сказал глава государства на совещании.