МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о траулерах нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать рыболовный улов прямо на борту.
«
"С 2017 года запущен механизм инвестиционных квот... Он предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на вложения, в том числе современные суда, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
В среду Путин провел совещание с членами правительства России, обсуждалось развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.