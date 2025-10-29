Рейтинг@Mail.ru
14:25 29.10.2025
Путин рассказал о траулерах нового поколения
Президент РФ Владимир Путин рассказал о траулерах нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать рыболовный улов прямо на борту. РИА Новости, 29.10.2025
россия, камчатский край, владимир путин, илья шестаков, владимир солодов
Россия, Камчатский край, Владимир Путин, Илья Шестаков, Владимир Солодов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о траулерах нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать рыболовный улов прямо на борту.
"С 2017 года запущен механизм инвестиционных квот... Он предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на вложения, в том числе современные суда, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
В среду Путин провел совещание с членами правительства России, обсуждалось развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Путин провел совещание с правительством по развитию рыболовной отрасли - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин поручил увеличить потребление рыбы среди россиян
РоссияКамчатский крайВладимир ПутинИлья ШестаковВладимир Солодов
 
 
