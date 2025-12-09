Рейтинг@Mail.ru
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды - РИА Новости, 09.12.2025
01:15 09.12.2025
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды
камчатка
камчатский край
владимир солодов
камчатка
камчатский край
камчатка, камчатский край, владимир солодов
Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды

Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Краевые учреждения на Камчатке, кроме жизнеобеспечивающих, из-за охотоморского циклона переведены на дистанционный режим работы, губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал работодателей коммерческих организаций поступить так же.
"Работа краевых учреждений и организаций, за исключением жизнеобеспечивающих, переведена на дистанционный режим. Настоятельно рекомендую коммерческим предприятиям и организациям всех форм собственности также перевести сотрудников на дистанционный режим работы", - заявил Солодов в Telegram-канале.
По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности жителей и оперативной работы коммунальных служб. Губернатор также обратился к жителям с призывом ограничить использование личного транспорта, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
По данным управления гидрометеослужбы региона, на Камчатку обрушился новый мощный циклон, вызвавший обильные снегопады и ухудшение дорожной обстановки.
КамчаткаКамчатский крайВладимир Солодов
 
 
