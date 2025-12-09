https://ria.ru/20251209/kamchatka-2060699277.html
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды - РИА Новости, 09.12.2025
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды
Краевые учреждения на Камчатке, кроме жизнеобеспечивающих, из-за охотоморского циклона переведены на дистанционный режим работы, губернатор Камчатского края... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:15:00+03:00
2025-12-09T01:15:00+03:00
2025-12-09T01:15:00+03:00
камчатка
камчатский край
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9632e6ce716285981b78797ed2788c9.jpg
https://ria.ru/20251208/kamchatka-2060480347.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041532982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4f77916cda65517935f08a8a21eb0da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, камчатский край, владимир солодов
Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов
Работу госучреждений Камчатки перевели на удаленку из-за непогоды
Госучреждения Камчатки будут работать удаленно из-за охотоморского циклона
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Краевые учреждения на Камчатке, кроме жизнеобеспечивающих, из-за охотоморского циклона переведены на дистанционный режим работы, губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал работодателей коммерческих организаций поступить так же.
"Работа краевых учреждений и организаций, за исключением жизнеобеспечивающих, переведена на дистанционный режим. Настоятельно рекомендую коммерческим предприятиям и организациям всех форм собственности также перевести сотрудников на дистанционный режим работы", - заявил Солодов
в Telegram-канале
.
По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности жителей и оперативной работы коммунальных служб. Губернатор также обратился к жителям с призывом ограничить использование личного транспорта, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
По данным управления гидрометеослужбы региона, на Камчатку
обрушился новый мощный циклон, вызвавший обильные снегопады и ухудшение дорожной обстановки.