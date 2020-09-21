https://ria.ru/20200921/kamchatka-1577529164.html
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Одержавший победу на выборах губернатора Камчатского края Владимир Солодов в понедельник вступил в должность главы региона. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:23
2020-09-21T08:23
2020-09-21T08:31
единый день голосования — 2020
владимир солодов
юрий трутнев
владимир путин
камчатский край
петропавловск-камчатский
политика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Одержавший победу на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов в понедельник вступил в должность главы региона.Церемонию транслируют в прямом эфире двух телеканалов и на площадках в YouTube.Инаугурация проходит во Дворце детского творчества в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>, из-за ситуации с коронавирусом количество участников ограничено.На церемонии присутствует вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a>. <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Солодову</a> вручили удостоверение губернатора, глава края принес присягу на верность жителям и уставу региона."Вступая в должность губернатора Камчатского края, клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Камчатского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - сказал Солодов.Трутнев поздравил Солодова с вступлением в должность.Он отметил, что Камчатка - это уникальный край, и чтобы она была красивой для каждого жителя, много придется сделать. "Заверяю вас, что правительство, администрация президента будет вместе с вами, будем вместе работать", - добавил Трутнев.Солодов набрал на прошедших 13 сентября выборах 80,51% голосов, явка составила 37,15%.Прежний губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Iljukhin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Илюхин</a> подал заявление об уходе в отставку 3 апреля, президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.
https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577201596.html
https://ria.ru/20200914/solodov-1577025673.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, юрий трутнев, владимир путин, камчатский край, петропавловск-камчатский, политика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости.
Одержавший победу на выборах губернатора Камчатского края
Владимир Солодов в понедельник вступил в должность главы региона.
Церемонию транслируют в прямом эфире двух телеканалов и на площадках в YouTube.
Инаугурация проходит во Дворце детского творчества в Петропавловске-Камчатском
, из-за ситуации с коронавирусом количество участников ограничено.
На церемонии присутствует вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
. Солодову
вручили удостоверение губернатора, глава края принес присягу на верность жителям и уставу региона.
"Вступая в должность губернатора Камчатского края, клянусь соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Камчатского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - сказал Солодов.
Трутнев поздравил Солодова с вступлением в должность.
"На выборах более 80% жителей Камчатского края отдали вам свои голоса, пока это не оценка работы, это только ответственность и доверие. Доверие, которое вам необходимо оправдать. Нам с вами многое придется сделать, чтобы на Камчатке люди чувствовали себя счастливыми", - сказал Трутнев.
Он отметил, что Камчатка - это уникальный край, и чтобы она была красивой для каждого жителя, много придется сделать. "Заверяю вас, что правительство, администрация президента будет вместе с вами, будем вместе работать", - добавил Трутнев.
Солодов набрал на прошедших 13 сентября выборах 80,51% голосов, явка составила 37,15%.
Прежний губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
подал заявление об уходе в отставку 3 апреля, президент РФ Владимир Путин
ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.