Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России

МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Хантемир Султанов, чей штурмовой отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«
"Хантемир Султанов – 16-й дагестанец, удостоенный звания Героя России с начала СВО! Наш земляк – командир штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты… Султанов не раз спасал жизни своих бойцов, грамотно руководил подразделением и блестяще выполнял боевые задачи. Его отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, даже получив тяжелое ранение, командир не оставил своих товарищей и вернулся в строй.
Глава Дагестана поздравил бойца с высоким званием. Меликов также поблагодарил губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который выступил с ходатайством о награждении Султанова.