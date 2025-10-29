Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 29.10.2025
Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России
Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России - РИА Новости, 29.10.2025
Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России
Военнослужащий из Дагестана Хантемир Султанов, чей штурмовой отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении,... РИА Новости, 29.10.2025
Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России

© Фото : пресс-служба главы Дагестана Хантемир Султанов
 Хантемир Султанов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Хантемир Султанов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Военнослужащий из Дагестана Хантемир Султанов, чей штурмовой отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Хантемир Султанов – 16-й дагестанец, удостоенный звания Героя России с начала СВО! Наш земляк – командир штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты… Султанов не раз спасал жизни своих бойцов, грамотно руководил подразделением и блестяще выполнял боевые задачи. Его отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении", – написал Меликов в своем Telegram-канале.

По его словам, даже получив тяжелое ранение, командир не оставил своих товарищей и вернулся в строй.
Глава Дагестана поздравил бойца с высоким званием. Меликов также поблагодарил губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который выступил с ходатайством о награждении Султанова.
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Участвовавший в освобождении Курской области командир награжден в Дагестане
6 мая, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанРоссияКамчатский крайСергей МеликовВладимир Солодов
 
 
