Командир штурмового отряда из Дагестана стал Героем России

"Хантемир Султанов – 16-й дагестанец, удостоенный звания Героя России с начала СВО! Наш земляк – командир штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты… Султанов не раз спасал жизни своих бойцов, грамотно руководил подразделением и блестяще выполнял боевые задачи. Его отряд внес весомый вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении", – написал Меликов в своем Telegram-канале.