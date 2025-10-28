На Камчатке число заразившихся гепатитом в онкодиспансере выросло до 167

О заражении гепатитом не менее 50 пациентов краевого онкодиспансера местные Минздрав и главк Следственного комитета сообщали в январе. Тогда выяснилось, что все заболевшие делали КТ с контрастированием, именно в кабинете КТ был очаг заражения. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

"Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем или, по крайней мере, в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний", — добавил губернатор.