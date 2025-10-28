https://ria.ru/20251028/gepatit-2051100906.html
На Камчатке число заразившихся гепатитом в онкодиспансере выросло до 167
Число пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось до 167 человек, сообщил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 28.10.2025
На Камчатке число заразившихся гепатитом в онкодиспансере выросло до 167
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт — РИА Новости. Число пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось до 167 человек, сообщил губернатор Владимир Солодов.
О заражении гепатитом не менее 50 пациентов краевого онкодиспансера местные Минздрав и главк Следственного комитета сообщали в январе. Тогда выяснилось, что все заболевшие делали КТ с контрастированием, именно в кабинете КТ был очаг заражения. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
"По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором
", — сказал Солодов
на ежегодной пресс-конференции.
По его словам, в онкодиспансере сложилась крайне болезненная ситуация. После выявления очага заражения отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки
, руководитель диспансера и его заместитель подверглись дисциплинарным мерам.
"Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем или, по крайней мере, в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний", — добавил губернатор.
Он отметил, что работа по установлению причины заражения продолжается. Власти оказывают все необходимое содействие.