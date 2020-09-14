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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/vybory-1577188697.html
Солодов победил на выборах в Камчатке
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 80,51% голосов после обработки 100% протоколов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:22
2020-09-14T02:25
единый день голосования — 2020
владимир солодов
камчатский край
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> лидирует на выборах главы региона с 80,51% голосов после обработки 100% протоколов, рассказали РИА Новости в краевом избиркоме.По его словам, на втором месте Валерий Калашников от ЛДПР - 6,70% голосов, что составляет 5 650 голосов избирателей."На третьем месте Бобровских Дмитрий Николаевич ("Справедливая Россия"). За него проголосовали 5,84% избирателей, что составляет 4 922 голоса", - рассказали в избиркоме.За Максим Близнюкова ("Партия роста") проголосовали 2,56% - это 2 163 человека. За Александр Остриков ("Патриоты России") проголосовали 2,19%, что составляет тысячу 949 голосов.
камчатский край
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владимир солодов, камчатский край, политика

Солодов победил на выборах в Камчатке

02:22 14.09.2020 (обновлено: 02:25 14.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Солодов
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Солодов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 80,51% голосов после обработки 100% протоколов, рассказали РИА Новости в краевом избиркоме.
"По итогам подсчета голосов на всех избирательных участках Камчатского края на выборах губернатора 80,51% набрал Солодов В.В. Это 67 900 голосов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на втором месте Валерий Калашников от ЛДПР - 6,70% голосов, что составляет 5 650 голосов избирателей.
"На третьем месте Бобровских Дмитрий Николаевич ("Справедливая Россия"). За него проголосовали 5,84% избирателей, что составляет 4 922 голоса", - рассказали в избиркоме.
За Максим Близнюкова ("Партия роста") проголосовали 2,56% - это 2 163 человека. За Александр Остриков ("Патриоты России") проголосовали 2,19%, что составляет тысячу 949 голосов.
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Единый день голосования — 2020Владимир СолодовКамчатский крайПолитика
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