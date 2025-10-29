Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание с правительством по вопросу рыбного промысла - РИА Новости, 29.10.2025
00:10 29.10.2025 (обновлено: 10:06 29.10.2025)
Путин проведет совещание с правительством по вопросу рыбного промысла
Путин проведет совещание с правительством по вопросу рыбного промысла - РИА Новости, 29.10.2025
Путин проведет совещание с правительством по вопросу рыбного промысла
Президент Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие рыбохозяйственного комплекса страны. РИА Новости, 29.10.2025
экономика, россия, камчатка, камчатский край, илья шестаков, владимир солодов, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Камчатка, Камчатский край, Илья Шестаков, Владимир Солодов, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин проведет совещание с правительством по вопросу рыбного промысла

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие рыбохозяйственного комплекса страны.
Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи. На нем выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Участники совещания также затронут несколько актуальных вопросов.
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
4 сентября, 07:14
Как отмечал Путин, рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики, а от результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны. Президент подчеркивал, что у России уникальные биоресурсы, поэтому необходимо относиться к ним бережно и рачительно.
По данным Росрыболовства, в 2024 году в стране выловили 4,8 миллиона тонн рыбы и других водных биоресурсов. В октябре Шестаков сообщил, что в этом году показатель ожидается на уровне 4,7 миллиона тонн — на два-три процента меньше. Позже глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что если сельдь не зайдет в территориальные воды России, то совокупный вылов рыбы по итогам 2025-го будет чуть ниже прошлогоднего.
Корма для рыбных хозяйств России будут производить в Смоленской области
18 июля, 12:32

Последствия землетрясения на Камчатке

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Тогда Шестаков заверил, что рыбный промысел продолжился сразу после ЧС. Позже, в сентябре, он объяснил, что вылов на Камчатке из-за катаклизма не уменьшится в краткосрочной перспективе, но пути миграции рыбы могут сместиться, а места нереста — измениться.
В сентябре Солодов сообщал РИА Новости, что Камчатка во время лососевой путины 2025 года добыла 250 тысяч тонн. Как пояснял губернатор, это средний вылов, но он говорит о том, что не оправдались пессимистичные ожидания о наступлении периода системно низких подходов рыбы.

Вылов лосося

В России лососевая путина в этом году практически завершилась, удалось добыть 335 тысяч тонн, что почти в полтора раза больше, чем в 2024-м. Прошлогодняя же путина оказалась худшей за 20 лет: выловили всего 235 тысяч тонн.
ВАРПЭ отмечала тогда, что произошел возврат к умеренным уловам от высоких, наблюдавшихся в последние два десятилетия, когда зафиксировали рекорды в 685 тысяч тонн в 2018 году и 609 тысяч тонн в 2023-м. В предыдущие 80 лет объемы промысла оказались значительно меньше: так, среднегодовой улов за 100 лет составляет лишь 194 тысячи тонн, при этом в период с 2005 по 2024 год он был вдвое выше — 400,2 тысячи тонн.
Россия и Норвегия договорились об управлении рыбными ресурсами
2 ноября 2024, 12:32
 
Илья Шестаков, Владимир Солодов, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
