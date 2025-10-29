Путин проведет совещание с правительством по вопросу рыбного промысла

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие рыбохозяйственного комплекса страны.

Как отмечал Путин, рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики, а от результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны. Президент подчеркивал, что у России уникальные биоресурсы, поэтому необходимо относиться к ним бережно и рачительно.

По данным Росрыболовства , в 2024 году в стране выловили 4,8 миллиона тонн рыбы и других водных биоресурсов. В октябре Шестаков сообщил, что в этом году показатель ожидается на уровне 4,7 миллиона тонн — на два-три процента меньше. Позже глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что если сельдь не зайдет в территориальные воды России, то совокупный вылов рыбы по итогам 2025-го будет чуть ниже прошлогоднего.

Последствия землетрясения на Камчатке

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Тогда Шестаков заверил, что рыбный промысел продолжился сразу после ЧС. Позже, в сентябре, он объяснил, что вылов на Камчатке из-за катаклизма не уменьшится в краткосрочной перспективе, но пути миграции рыбы могут сместиться, а места нереста — измениться.

В сентябре Солодов сообщал РИА Новости, что Камчатка во время лососевой путины 2025 года добыла 250 тысяч тонн. Как пояснял губернатор, это средний вылов, но он говорит о том, что не оправдались пессимистичные ожидания о наступлении периода системно низких подходов рыбы.

Вылов лосося

В России лососевая путина в этом году практически завершилась, удалось добыть 335 тысяч тонн, что почти в полтора раза больше, чем в 2024-м. Прошлогодняя же путина оказалась худшей за 20 лет: выловили всего 235 тысяч тонн.