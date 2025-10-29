Рейтинг@Mail.ru
Глава СК поручил предоставить доклад о заражении гепатитом на Камчатке - РИА Новости, 29.10.2025
04:07 29.10.2025
Глава СК поручил предоставить доклад о заражении гепатитом на Камчатке
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
александр бастрыкин
владимир солодов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
камчатский край
камчатка
происшествия, россия, камчатский край, камчатка, александр бастрыкин, владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Александр Бастрыкин, Владимир Солодов, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения гепатитом жителей Камчатского края, проходивших КТ, сообщает ведомство.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается расследование уголовного дела по факту халатности сотрудников краевого онкологического диспансера.
В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. После выявления очага заражения был отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки, также были приняты дисциплинарные меры в адрес руководителя медучреждения и его заместителя. Губернатор Владимир Солодов во вторник сообщил журналистам, что число пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере, увеличилось до 167 человек.
ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаАлександр БастрыкинВладимир СолодовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
