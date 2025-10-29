Глава СК поручил предоставить доклад о заражении гепатитом на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения гепатитом жителей Камчатского края, проходивших КТ, сообщает ведомство.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается расследование уголовного дела по факту халатности сотрудников краевого онкологического диспансера.
В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. После выявления очага заражения был отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки, также были приняты дисциплинарные меры в адрес руководителя медучреждения и его заместителя. Губернатор Владимир Солодов во вторник сообщил журналистам, что число пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере, увеличилось до 167 человек.