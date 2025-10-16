Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Строительство второй очереди новой краевой больницы, а также детской краевой больницы, планируется на Камчатке, сообщил губернатор края Владимир Солодов в рамках Российской энергетической недели.

"Мы сейчас уже работаем над тем, чтобы уже в этом году началось строительство второго этапа Камчатской краевой больницы. Он уже спроектирован, решение о строительстве есть. Также по поручению президента мы сейчас заканчиваем проектирование детской краевой больницы в том же кластере", – рассказал РИА Новости глава края.

Он пояснил, что кластер находится на выезде из Петропавловска-Камчатского в сторону аэропорта. Этим объект обеспечит удобную доступность и для жителей краевой столицы, и для тех, кому может потребоваться медицинская помощь в результате ДТП или после происшествия на туристических маршрутах.