Рейтинг@Mail.ru
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
19:11 16.10.2025 (обновлено: 19:12 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/solodov-2048705034.html
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен - РИА Новости, 16.10.2025
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен
Строительство второй очереди новой краевой больницы, а также детской краевой больницы, планируется на Камчатке, сообщил губернатор края Владимир Солодов в... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:11:00+03:00
2025-10-16T19:12:00+03:00
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
владимир солодов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_e6044ed6b2908cfa674c60f76ae65d1e.jpg
https://ria.ru/20251016/kamchatka--2048703988.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_b3d1d08cfd461d65ac6e8b7a12bfc9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, владимир путин
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Владимир Солодов, Владимир Путин
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен

Губернатор Камчатского края Солодов: проект региональный больницы будет расширен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Строительство второй очереди новой краевой больницы, а также детской краевой больницы, планируется на Камчатке, сообщил губернатор края Владимир Солодов в рамках Российской энергетической недели.
"Мы сейчас уже работаем над тем, чтобы уже в этом году началось строительство второго этапа Камчатской краевой больницы. Он уже спроектирован, решение о строительстве есть. Также по поручению президента мы сейчас заканчиваем проектирование детской краевой больницы в том же кластере", – рассказал РИА Новости глава края.
Он пояснил, что кластер находится на выезде из Петропавловска-Камчатского в сторону аэропорта. Этим объект обеспечит удобную доступность и для жителей краевой столицы, и для тех, кому может потребоваться медицинская помощь в результате ДТП или после происшествия на туристических маршрутах.
Ранее на Камчатке при участии президента России Владимира Путина была открыта новая больница. Она рассчитана на 175 койко-мест, оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Владимир Солодов: Камчатка будет увеличивать долю ВИЭ в энергобалансе
19:06
 
Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссияВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала