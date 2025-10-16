https://ria.ru/20251016/solodov-2048705034.html
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен
Строительство второй очереди новой краевой больницы, а также детской краевой больницы, планируется на Камчатке, сообщил губернатор края Владимир Солодов в... РИА Новости, 16.10.2025
Солодов: проект краевой больницы на Камчатке будет расширен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Строительство второй очереди новой краевой больницы, а также детской краевой больницы, планируется на Камчатке, сообщил губернатор края Владимир Солодов в рамках Российской энергетической недели.
"Мы сейчас уже работаем над тем, чтобы уже в этом году началось строительство второго этапа Камчатской краевой больницы. Он уже спроектирован, решение о строительстве есть. Также по поручению президента мы сейчас заканчиваем проектирование детской краевой больницы в том же кластере", – рассказал РИА Новости глава края.
Он пояснил, что кластер находится на выезде из Петропавловска-Камчатского в сторону аэропорта. Этим объект обеспечит удобную доступность и для жителей краевой столицы, и для тех, кому может потребоваться медицинская помощь в результате ДТП или после происшествия на туристических маршрутах.
Ранее на Камчатке при участии президента России Владимира Путина была открыта новая больница. Она рассчитана на 175 койко-мест, оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.