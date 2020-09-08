https://ria.ru/20200908/efremov-1576880880.html
Дело Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня 2020 года за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в Москве,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T01:03
2020-09-08T01:03
2020-09-08T01:03
справки
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Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> вечером 8 июня 2020 года за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя – курьера интернет-магазина Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html" target="_blank">умер</a>.Медицинское освидетельствование на месте показало, что в момент аварии актер был пьян. У <a href="https://ria.ru/20200805/1575398331.html" target="_blank">него обнаружили</a> 1,05 или 1,25 промилле алкоголя, а позже в его крови нашли следы наркотиков. После дорожно-транспортного происшествия в отношении Михаила Ефремова сначала было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание вплоть <a href="https://ria.ru/20200609/1572658609.html" target="_blank">до семи лет лишения свободы</a>. После смерти пострадавшего правоохранители переквалифицировали дело на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ – четвертую (о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой гибель человека), которая предполагает уже <a href="https://ria.ru/20200609/1572665198.html" target="_blank">до 12 лет лишения свободы</a>. Расследование дела сначала <a href="https://ria.ru/20200609/1572711141.html" target="_blank">взяла на контроль столичная прокуратура</a>, затем – <a href="https://ria.ru/20200722/1574744161.html" target="_blank">генеральная прокуратура</a> России, чтобы исключить возможность принятия по этому делу незаконного решения. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии актер записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь. В видеообращении артист <a href="https://ria.ru/20200613/1572873146.html" target="_blank">признал вину</a>, заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста.Дело было расследовано <a href="https://ria.ru/20200722/1574704072.html" target="_blank">за короткий срок</a>: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. 6 июля следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве <a href="https://ria.ru/20200706/1573975121.html" target="_blank">завершили предварительное расследование</a> уголовного дела, 17 июля оно <a href="https://ria.ru/20200717/1574504332.html" target="_blank">поступило в прокуратуру</a>, а 20 июля прокуратура утвердила <a href="https://ria.ru/20200720/1574603619.html" target="_blank">обвинительное заключение</a>. 22 июля уголовное дело в отношении Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. 5 августа в суде начались слушания. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, <a href="https://ria.ru/20200805/1575410490.html" target="_blank">ДНК Ефремова</a> была обнаружена на сработавшей в ДТП подушке безопасности водительского сиденья его автомобиля. Подсудимый во время слушаний неожиданно отказался признавать вину. Актер пояснил, что в день, когда произошло ДТП, много пил и якобы не помнит, садился он за руль или нет. Он также сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины в его видеообращении. Следы наркотических веществ, которые нашли в его крови, по словам Ефремова, очень его удивили.Адвокат актера настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а какой-то <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576683010.html" target="_blank">другой человек</a>. В суде допросили более десятка свидетелей – со стороны защиты и обвинения. Первые заявляли, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, сам же актер после инцидента якобы выходил с пассажирского места. Вторые показали, что видели, как пьяного артиста вытаскивали из водительского кресла. В суде инспектор дорожно-патрульной службы, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было.Как показала техническая экспертиза, автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee был в исправном состоянии – защита настаивала, что машина, возможно, была сломана. Заседания суда во время слушаний несколько раз переносились. Первый раз это случилось, когда Ефремова из Пресненского горсуда увезли на автомобиле "Скорая помощь" в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Через несколько дней его <a href="https://ria.ru/20200815/1575825921.html" target="_blank">выписали</a> из больницы. Согласно выписке, у актера <a href="https://ria.ru/20200819/1575961727.html" target="_blank">не было инсульта</a>. В следующий раз, Ефремов во время заседания заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов и <a href="https://ria.ru/20200822/pashaev-1576121490.html" target="_blank">наймет "других, посильнее"</a>. Из-за этого 24 августа Пресненский суд Москвы <a href="https://ria.ru/20200824/efremov-1576222937.html" target="_blank">отложил заседание</a> по делу. Однако позже в этот же день выяснилось, что Ефремов заключил с бывшим адвокатом <a href="https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576251454.html" target="_blank">новое соглашение</a> о сотрудничестве. 3 сентября на заседании суда <a href="https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html" target="_blank">актер признал вину в аварии</a>. По словам его адвоката, у Ефремова была <a href="https://ria.ru/20200903/pashaev-1576692140.html" target="_blank">надежда на биологическую экспертизу</a> пассажирского сиденья автомобиля, но суд отказал ее проводить, поэтому он решил все закончить. Обвинение запросило для актера наказание в виде 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Кроме того, прокурор попросила <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576665616.html" target="_blank">взыскать с Ефремова</a> в пользу старшего сына погибшего полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили). По словам гособвинителя, память актера "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину сразу после ДТП на допросе, но не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе.Кроме того, прокурор просила учесть, что Ефремов не раз привлекался к административной ответственности. По словам замначальника Управления ГИБДД по Москве, Михаил Ефремов с начала 2019 года <a href="https://ria.ru/20200610/1572746245.html" target="_blank">50 раз нарушил правила дорожного движения</a>, из них 11 протоколов составили в 2020 году.Прокурор попросила признать смягчающим обстоятельством наличие у актера двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам Захарова. Ефремов перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. Однако принять согласился только старший сын Захарова, остальные трое <a href="https://ria.ru/20200901/efremov-1576573690.html" target="_blank">отказались от денег</a>. Защита попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы. Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576691105.html" target="_blank">огласит приговор</a> актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. <br>
https://ria.ru/20131110/975592901.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки
Актер Михаил Ефремов
вечером 8 июня 2020 года за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в Москве
, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя – курьера интернет-магазина Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер
.
Медицинское освидетельствование на месте показало, что в момент аварии актер был пьян. У него обнаружили
1,05 или 1,25 промилле алкоголя, а позже в его крови нашли следы наркотиков.
После дорожно-транспортного происшествия в отношении Михаила Ефремова сначала было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы
. После смерти пострадавшего правоохранители переквалифицировали дело на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ – четвертую (о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой гибель человека), которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы
. Расследование дела сначала взяла на контроль столичная прокуратура
, затем – генеральная прокуратура
России, чтобы исключить возможность принятия по этому делу незаконного решения.
На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии актер записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь. В видеообращении артист признал вину
, заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дело было расследовано за короткий срок
: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. 6 июля следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве завершили предварительное расследование
уголовного дела, 17 июля оно поступило в прокуратуру
, а 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение
.
22 июля уголовное дело в отношении Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.
5 августа в суде начались слушания. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, ДНК Ефремова
была обнаружена на сработавшей в ДТП подушке безопасности водительского сиденья его автомобиля.
Подсудимый во время слушаний неожиданно отказался признавать вину. Актер пояснил, что в день, когда произошло ДТП, много пил и якобы не помнит, садился он за руль или нет. Он также сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины в его видеообращении. Следы наркотических веществ, которые нашли в его крови, по словам Ефремова, очень его удивили.
Адвокат актера настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а какой-то другой человек
.
В суде допросили более десятка свидетелей – со стороны защиты и обвинения. Первые заявляли, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, сам же актер после инцидента якобы выходил с пассажирского места. Вторые показали, что видели, как пьяного артиста вытаскивали из водительского кресла. В суде инспектор дорожно-патрульной службы, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было.
Как показала техническая экспертиза, автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee был в исправном состоянии – защита настаивала, что машина, возможно, была сломана.
Заседания суда во время слушаний несколько раз переносились. Первый раз это случилось, когда Ефремова из Пресненского горсуда увезли на автомобиле "Скорая помощь" в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Через несколько дней его выписали
из больницы. Согласно выписке, у актера не было инсульта
. В следующий раз, Ефремов во время заседания заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов и наймет "других, посильнее"
. Из-за этого 24 августа Пресненский суд Москвы отложил заседание
по делу. Однако позже в этот же день выяснилось, что Ефремов заключил с бывшим адвокатом новое соглашение
о сотрудничестве. 3 сентября на заседании суда актер признал вину в аварии
.
По словам его адвоката, у Ефремова была надежда на биологическую экспертизу
пассажирского сиденья автомобиля, но суд отказал ее проводить, поэтому он решил все закончить.
Обвинение запросило для актера наказание в виде 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова
в пользу старшего сына погибшего полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).
По словам гособвинителя, память актера "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину сразу после ДТП на допросе, но не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе.
Кроме того, прокурор просила учесть, что Ефремов не раз привлекался к административной ответственности. По словам замначальника Управления ГИБДД по Москве, Михаил Ефремов с начала 2019 года 50 раз нарушил правила дорожного движения
, из них 11 протоколов составили в 2020 году.
Прокурор попросила признать смягчающим обстоятельством наличие у актера двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам Захарова. Ефремов перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. Однако принять согласился только старший сын Захарова, остальные трое отказались от денег
.
Защита попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года огласит приговор
актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом.