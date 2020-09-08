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https://ria.ru/20200908/efremov-1576880880.html
Дело Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня 2020 года за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в Москве,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T01:03
2020-09-08T01:03
справки
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Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> вечером 8 июня 2020 года за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя – курьера интернет-магазина Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576690621.html" target="_blank">умер</a>.Медицинское освидетельствование на месте показало, что в момент аварии актер был пьян. У <a href="https://ria.ru/20200805/1575398331.html" target="_blank">него обнаружили</a> 1,05 или 1,25 промилле алкоголя, а позже в его крови нашли следы наркотиков. После дорожно-транспортного происшествия в отношении Михаила Ефремова сначала было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание вплоть <a href="https://ria.ru/20200609/1572658609.html" target="_blank">до семи лет лишения свободы</a>. После смерти пострадавшего правоохранители переквалифицировали дело на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ – четвертую (о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой гибель человека), которая предполагает уже <a href="https://ria.ru/20200609/1572665198.html" target="_blank">до 12 лет лишения свободы</a>. Расследование дела сначала <a href="https://ria.ru/20200609/1572711141.html" target="_blank">взяла на контроль столичная прокуратура</a>, затем – <a href="https://ria.ru/20200722/1574744161.html" target="_blank">генеральная прокуратура</a> России, чтобы исключить возможность принятия по этому делу незаконного решения. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии актер записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь. В видеообращении артист <a href="https://ria.ru/20200613/1572873146.html" target="_blank">признал вину</a>, заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста.Дело было расследовано <a href="https://ria.ru/20200722/1574704072.html" target="_blank">за короткий срок</a>: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. 6 июля следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве <a href="https://ria.ru/20200706/1573975121.html" target="_blank">завершили предварительное расследование</a> уголовного дела, 17 июля оно <a href="https://ria.ru/20200717/1574504332.html" target="_blank">поступило в прокуратуру</a>, а 20 июля прокуратура утвердила <a href="https://ria.ru/20200720/1574603619.html" target="_blank">обвинительное заключение</a>. 22 июля уголовное дело в отношении Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. 5 августа в суде начались слушания. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, <a href="https://ria.ru/20200805/1575410490.html" target="_blank">ДНК Ефремова</a> была обнаружена на сработавшей в ДТП подушке безопасности водительского сиденья его автомобиля. Подсудимый во время слушаний неожиданно отказался признавать вину. Актер пояснил, что в день, когда произошло ДТП, много пил и якобы не помнит, садился он за руль или нет. Он также сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины в его видеообращении. Следы наркотических веществ, которые нашли в его крови, по словам Ефремова, очень его удивили.Адвокат актера настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а какой-то <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576683010.html" target="_blank">другой человек</a>. В суде допросили более десятка свидетелей – со стороны защиты и обвинения. Первые заявляли, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, сам же актер после инцидента якобы выходил с пассажирского места. Вторые показали, что видели, как пьяного артиста вытаскивали из водительского кресла. В суде инспектор дорожно-патрульной службы, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было.Как показала техническая экспертиза, автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee был в исправном состоянии – защита настаивала, что машина, возможно, была сломана. Заседания суда во время слушаний несколько раз переносились. Первый раз это случилось, когда Ефремова из Пресненского горсуда увезли на автомобиле "Скорая помощь" в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Через несколько дней его <a href="https://ria.ru/20200815/1575825921.html" target="_blank">выписали</a> из больницы. Согласно выписке, у актера <a href="https://ria.ru/20200819/1575961727.html" target="_blank">не было инсульта</a>. В следующий раз, Ефремов во время заседания заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов и <a href="https://ria.ru/20200822/pashaev-1576121490.html" target="_blank">наймет "других, посильнее"</a>. Из-за этого 24 августа Пресненский суд Москвы <a href="https://ria.ru/20200824/efremov-1576222937.html" target="_blank">отложил заседание</a> по делу. Однако позже в этот же день выяснилось, что Ефремов заключил с бывшим адвокатом <a href="https://ria.ru/20200824/dobrovinskiy-1576251454.html" target="_blank">новое соглашение</a> о сотрудничестве. 3 сентября на заседании суда <a href="https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html" target="_blank">актер признал вину в аварии</a>. По словам его адвоката, у Ефремова была <a href="https://ria.ru/20200903/pashaev-1576692140.html" target="_blank">надежда на биологическую экспертизу</a> пассажирского сиденья автомобиля, но суд отказал ее проводить, поэтому он решил все закончить. Обвинение запросило для актера наказание в виде 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Кроме того, прокурор попросила <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576665616.html" target="_blank">взыскать с Ефремова</a> в пользу старшего сына погибшего полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили). По словам гособвинителя, память актера "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину сразу после ДТП на допросе, но не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе.Кроме того, прокурор просила учесть, что Ефремов не раз привлекался к административной ответственности. По словам замначальника Управления ГИБДД по Москве, Михаил Ефремов с начала 2019 года <a href="https://ria.ru/20200610/1572746245.html" target="_blank">50 раз нарушил правила дорожного движения</a>, из них 11 протоколов составили в 2020 году.Прокурор попросила признать смягчающим обстоятельством наличие у актера двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам Захарова. Ефремов перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. Однако принять согласился только старший сын Захарова, остальные трое <a href="https://ria.ru/20200901/efremov-1576573690.html" target="_blank">отказались от денег</a>. Защита попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы. Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576691105.html" target="_blank">огласит приговор</a> актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. <br>
https://ria.ru/20131110/975592901.html
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справки

Дело Михаила Ефремова

01:03 08.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня 2020 года за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя – курьера интернет-магазина Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром он умер.
Медицинское освидетельствование на месте показало, что в момент аварии актер был пьян. У него обнаружили 1,05 или 1,25 промилле алкоголя, а позже в его крови нашли следы наркотиков.
После дорожно-транспортного происшествия в отношении Михаила Ефремова сначала было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. После смерти пострадавшего правоохранители переквалифицировали дело на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ – четвертую (о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем за собой гибель человека), которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы. Расследование дела сначала взяла на контроль столичная прокуратура, затем – генеральная прокуратура России, чтобы исключить возможность принятия по этому делу незаконного решения.
На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии актер записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь. В видеообращении артист признал вину, заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дело было расследовано за короткий срок: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. 6 июля следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве завершили предварительное расследование уголовного дела, 17 июля оно поступило в прокуратуру, а 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение.
22 июля уголовное дело в отношении Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.
5 августа в суде начались слушания. Согласно озвученным обвинением на заседании материалам дела, ДНК Ефремова была обнаружена на сработавшей в ДТП подушке безопасности водительского сиденья его автомобиля.
Подсудимый во время слушаний неожиданно отказался признавать вину. Актер пояснил, что в день, когда произошло ДТП, много пил и якобы не помнит, садился он за руль или нет. Он также сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины в его видеообращении. Следы наркотических веществ, которые нашли в его крови, по словам Ефремова, очень его удивили.
Адвокат актера настаивал, что за рулем автомобиля был вовсе не Ефремов, а какой-то другой человек.
В суде допросили более десятка свидетелей – со стороны защиты и обвинения. Первые заявляли, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, сам же актер после инцидента якобы выходил с пассажирского места. Вторые показали, что видели, как пьяного артиста вытаскивали из водительского кресла. В суде инспектор дорожно-патрульной службы, давая свидетельские показания, заявил, что в момент аварии Ефремов находился за рулем, больше в машине никого не было.
Как показала техническая экспертиза, автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee был в исправном состоянии – защита настаивала, что машина, возможно, была сломана.
Заседания суда во время слушаний несколько раз переносились. Первый раз это случилось, когда Ефремова из Пресненского горсуда увезли на автомобиле "Скорая помощь" в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Через несколько дней его выписали из больницы. Согласно выписке, у актера не было инсульта. В следующий раз, Ефремов во время заседания заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов и наймет "других, посильнее". Из-за этого 24 августа Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу. Однако позже в этот же день выяснилось, что Ефремов заключил с бывшим адвокатом новое соглашение о сотрудничестве. 3 сентября на заседании суда актер признал вину в аварии.
По словам его адвоката, у Ефремова была надежда на биологическую экспертизу пассажирского сиденья автомобиля, но суд отказал ее проводить, поэтому он решил все закончить.
Обвинение запросило для актера наказание в виде 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).
По словам гособвинителя, память актера "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину сразу после ДТП на допросе, но не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе.
Кроме того, прокурор просила учесть, что Ефремов не раз привлекался к административной ответственности. По словам замначальника Управления ГИБДД по Москве, Михаил Ефремов с начала 2019 года 50 раз нарушил правила дорожного движения, из них 11 протоколов составили в 2020 году.
Прокурор попросила признать смягчающим обстоятельством наличие у актера двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам Захарова. Ефремов перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации. Однако принять согласился только старший сын Захарова, остальные трое отказались от денег.
Защита попросила "справедливый приговор", но без лишения свободы.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года огласит приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 10.11.2013
10 ноября 2013, 10:00Культура
Биография Михаила Ефремова10 ноября российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову исполняется 50 лет.
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