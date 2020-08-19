Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова

Как ранее сообщалось , выписной эпикриз показал, что у Ефремова не было инсульта. Согласно документу, основной диагноз артиста — "повторные транзиторные ишемические атаки". В разделе "динамика состояние" указано: "Очаговой неврологической симптоматики нет".

Врач отмечает, что диагноз, который значится в документе, нередко называют микроинсультом. Несмотря на то, что эти заболевания имеют схожие симптомы, они влекут за собой разные последствия.

"Это функциональное состояние (транзиторные ишемические атаки. — Прим. Ред.), оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер", — рассказал Евдокимов.

По словам специалиста, в случае транзиторной ишемической атаки у человека происходят такие же изменения состояния, как при инсульте: могут отказывать ноги, руки, нарушаться речь, страдать мимика лица.

"То есть идет поражение ишемическое, но через 24 часа все восстанавливается", — пояснил он.

Евдокимов добавил, что если восстановление не происходит, то речь идет об органической патологии.

"На снимках можно увидеть очаги в головном мозге. В этом у них разница", — заключил врач.

На прошлой неделе Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. В здание актера вели под руки, а спустя несколько минут его в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу. По словам адвоката Эльмана Пашаева , его подзащитный перенес инсульт.

В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим, однако сегодня он пришел на очередное заседание.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы , выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.