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Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
Невролог Александр Евдокимов подтвердил в беседе с Пятым каналом, что, судя по выписке из Боткинской больницы, у актера Михаила Ефремова не было настоящего... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T01:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова

01:05 19.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Невролог Александр Евдокимов подтвердил в беседе с Пятым каналом, что, судя по выписке из Боткинской больницы, у актера Михаила Ефремова не было настоящего инсульта.
Как ранее сообщалось, выписной эпикриз показал, что у Ефремова не было инсульта. Согласно документу, основной диагноз артиста — "повторные транзиторные ишемические атаки". В разделе "динамика состояние" указано: "Очаговой неврологической симптоматики нет".
Врач отмечает, что диагноз, который значится в документе, нередко называют микроинсультом. Несмотря на то, что эти заболевания имеют схожие симптомы, они влекут за собой разные последствия.

"Это функциональное состояние (транзиторные ишемические атаки. — Прим. Ред.), оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер", — рассказал Евдокимов.

По словам специалиста, в случае транзиторной ишемической атаки у человека происходят такие же изменения состояния, как при инсульте: могут отказывать ноги, руки, нарушаться речь, страдать мимика лица.

"То есть идет поражение ишемическое, но через 24 часа все восстанавливается", — пояснил он.

Евдокимов добавил, что если восстановление не происходит, то речь идет об органической патологии.

"На снимках можно увидеть очаги в головном мозге. В этом у них разница", — заключил врач.

На прошлой неделе Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. В здание актера вели под руки, а спустя несколько минут его в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный перенес инсульт.
В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим, однако сегодня он пришел на очередное заседание.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 16:22
Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль

Смертельное ДТП с участием Ефремова

По версии следствия, восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
14 августа, 19:06
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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