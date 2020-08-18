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Стал известен настоящий диагноз Ефремова
У актера Михаила Ефремова не было инсульта, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на выписной эпикриз. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:09
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200818/1575945798.html
https://ria.ru/20200814/1575803395.html
Слава Богу! Практически здоров. Надеюсь, что мы ещё сможем насладиться его талантом актёра. Лет через несколько.
176
Сплошное враньё со стороны Пашаева........ Тьфу......
173
46
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575947014_0:131:848:608_1400x0_80_0_0_9ecdf2aef4664767f2daccf967e9b57f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Стал известен настоящий диагноз Ефремова

18:10 18.08.2020 (обновлено: 19:09 18.08.2020)
84475
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. У актера Михаила Ефремова не было инсульта, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на выписной эпикриз.
Согласно документу, опубликованному телеканалом, основной диагноз артиста — "повторные транзиторные ишемические атаки". В разделе "динамика состояние" указано: "Очаговой неврологической симптоматики нет".
© РЕН ТВ Фото документа о состоянии здоровья артиста Ефремова, опубликованное РЕН ТВ
Фото документа о состоянии здоровья артиста Ефремова, опубликованное РЕН ТВ
© РЕН ТВ
Фото документа о состоянии здоровья артиста Ефремова, опубликованное РЕН ТВ
Помимо этого, у Ефремова есть и другие заболевания: их не стали раскрывать, ссылаясь на врачебную тайну.
На прошлой неделе Михаилу Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. В здание актера вели под руки, а спустя несколько минут его в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный перенес инсульт.
В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим, однако сегодня он пришел на очередное заседание.
Сын погибшего Сергея Захарова Валерий у здания Пресненского суда города Москвы
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"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
14 августа, 19:06
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
8431419207257
Обсудить 46
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Слава Богу! Практически здоров. Надеюсь, что мы ещё сможем насладиться его талантом актёра. Лет через несколько.
18 августа, 18:13
Фёдор Сергеев
539310029
Сплошное враньё со стороны Пашаева........ Тьфу......
18 августа, 18:18
Арсений Новиков
16521104
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