Стал известен настоящий диагноз Ефремова

Согласно документу, опубликованному телеканалом, основной диагноз артиста — "повторные транзиторные ишемические атаки". В разделе "динамика состояние" указано: "Очаговой неврологической симптоматики нет".

© РЕН ТВ Фото документа о состоянии здоровья артиста Ефремова, опубликованное РЕН ТВ © РЕН ТВ Фото документа о состоянии здоровья артиста Ефремова, опубликованное РЕН ТВ

Помимо этого, у Ефремова есть и другие заболевания: их не стали раскрывать, ссылаясь на врачебную тайну.

На прошлой неделе Михаилу Ефремову стало плохо по дороге в Пресненский суд, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. В здание актера вели под руки, а спустя несколько минут его в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный перенес инсульт.

В выходные Ефремова отпустили из больницы, прописав постельный режим, однако сегодня он пришел на очередное заседание.

"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.

В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.