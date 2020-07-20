Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574603619.html
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста Михаила Ефремова, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:09
людмила нефедова
эльман пашаев
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_335:0:1257:518_1400x0_80_0_0_3ff9bc19ed20da36f3a04233578b629c.jpg
https://ria.ru/20200719/1574552767.html
https://ria.ru/20200718/1574527764.html
И принимая, во внимание, чистосердечное раскаяние и положительные характеристики, а так же мнение общественности: признать Ефремова потерпевшим и вручить ему орден.
35
Да тут, в принципе, всё понятно. Ошалевший и пьяный после ДТП всё признавал, а потом протрезвел и сидеть расхотелось.
10
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_335:0:1257:518_1400x0_80_0_0_3ff9bc19ed20da36f3a04233578b629c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_190:0:1291:826_1400x0_80_0_0_9c062d397d76ca3a1ef0e4b4f834a026.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572726457_332:0:1158:826_1400x0_80_0_0_7b558e26198e5b2e1053d30fb301e61e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила нефедова, эльман пашаев, александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

16:01 20.07.2020 (обновлено: 16:09 20.07.2020)
20452
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста Михаила Ефремова, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет", - сказала Нефедова журналистам.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
19 июля, 12:07
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
По ее словам, уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Адвокат Александр Добровинский
18 июля, 10:55
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
122325310
Обсудить 5
Людмила НефедоваЭльман ПашаевАлександр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И принимая, во внимание, чистосердечное раскаяние и положительные характеристики, а так же мнение общественности: признать Ефремова потерпевшим и вручить ему орден.
20 июля, 17:06
Андрей Ст
5210207
Да тут, в принципе, всё понятно. Ошалевший и пьяный после ДТП всё признавал, а потом протрезвел и сидеть расхотелось.
20 июля, 18:35
afanaci Пупкин
811000
Рекомендуем
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
Владимир Жириновский
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Михаил Дегтярев
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Полиция
В Волгоградской области мужчина поджег дома трех соседок из-за конфликта
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Сотрудник полиции
Грибника из Подмосковья, пропавшего в лесу под Пензой, нашли живым
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния