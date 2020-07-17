Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уголовное дело против актера Уголовное дело против актера Михаила Ефремова поступило в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В суд материалы пока не передавали, отметил собеседник агентства.

По версии следствия, в начале июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза установила, что актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.