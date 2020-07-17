https://ria.ru/20200717/1574504332.html
Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Уголовное дело против актера Михаила Ефремова поступило в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:24
2020-07-17T17:23
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574397421.html
https://ria.ru/20200714/1574307204.html
Сергей Смирнов
Да вообще эта система из 90-ых, когда в киноиндустрию протаскивали детей известных советских актёров и режиссёров это какое-то извращение. Ефремов-младшйи, Миронов-младший, Бондарчук-младший, и т.д. и т.п. Куда ни плюнь, везде чей-нибудь сын, брат или сват. Вот не пропихнули бы Ефремова в "актёры", работал бы он где-нить в офисе, ругал бы Путина, бухал бы по выходным, и всё бы у него было нормально. А он в "гениальные" полез. Не по Сеньке шапка.
43
аноним анонимный
На днях смотрел "Берегись автомобиля". Ефремов-старший в фильме играл следователя. Была там фраза у персонажа Миронова - "Ребята, я когда выпил, за руль не сажусь!". И не сел ведь, хоть и жуликом был.
40
21
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, генеральная прокуратура рф, происшествия