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Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Уголовное дело против актера Михаила Ефремова поступило в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:23
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574397421.html
https://ria.ru/20200714/1574307204.html
Да вообще эта система из 90-ых, когда в киноиндустрию протаскивали детей известных советских актёров и режиссёров это какое-то извращение. Ефремов-младшйи, Миронов-младший, Бондарчук-младший, и т.д. и т.п. Куда ни плюнь, везде чей-нибудь сын, брат или сват. Вот не пропихнули бы Ефремова в "актёры", работал бы он где-нить в офисе, ругал бы Путина, бухал бы по выходным, и всё бы у него было нормально. А он в "гениальные" полез. Не по Сеньке шапка.
43
На днях смотрел "Берегись автомобиля". Ефремов-старший в фильме играл следователя. Была там фраза у персонажа Миронова - "Ребята, я когда выпил, за руль не сажусь!". И не сел ведь, хоть и жуликом был.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, генеральная прокуратура рф, происшествия

Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру

16:24 17.07.2020 (обновлено: 17:23 17.07.2020)
8120
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уголовное дело против актера Михаила Ефремова поступило в прокуратуру, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В суд материалы пока не передавали, отметил собеседник агентства.
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По версии следствия, в начале июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза установила, что актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.
Спустя несколько дней после аварии артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. При этом адвокат Эльман Пашаев позже заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу подзащитного и что сам Ефремов виновником ДТП себя не считает.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Александр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Да вообще эта система из 90-ых, когда в киноиндустрию протаскивали детей известных советских актёров и режиссёров это какое-то извращение. Ефремов-младшйи, Миронов-младший, Бондарчук-младший, и т.д. и т.п. Куда ни плюнь, везде чей-нибудь сын, брат или сват. Вот не пропихнули бы Ефремова в "актёры", работал бы он где-нить в офисе, ругал бы Путина, бухал бы по выходным, и всё бы у него было нормально. А он в "гениальные" полез. Не по Сеньке шапка.
17 июля, 17:56
СССергей Смирнов
3800005
На днях смотрел "Берегись автомобиля". Ефремов-старший в фильме играл следователя. Была там фраза у персонажа Миронова - "Ребята, я когда выпил, за руль не сажусь!". И не сел ведь, хоть и жуликом был.
17 июля, 17:19
аааноним анонимный
3900010
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