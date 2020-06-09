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2020-06-09T10:10
https://ria.ru/20200609/1572665198.html
Дело Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572664864_0:36:1152:684_1036x0_80_0_0_e290b9a958efad6b7298eef314cb97be.jpg
РИА Новости

Дело Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи

09:45 09.06.2020 (обновлено: 10:10 09.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следователи ГУМВД по Москве переквалифицировали обвинение в отношении Михаила Ефремова за ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - говорится в сообщении.
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
09:26
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
По информации ведомства, правоохранители переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.
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Обсудить 18
ГУМВДМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
То что переквалифицировали, молодцы. Зачем отпустили под подписку? Если бы это был простой гражданин, закатали бы по полной.
9 июня, 09:57
Арсений Новиков
3100004
Ну всё, сейчас российская либеральная секта вой поднимет, мол власть с неугодными расправляется.
9 июня, 10:14
АНДРЕЙ КОННИН
2210005
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