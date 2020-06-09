Дело Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - говорится в сообщении.

Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

По информации ведомства, правоохранители переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы.