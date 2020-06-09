Дело Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, правоохранители переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает уже до 12 лет лишения свободы.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.