Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев позднее заявил, что представители актера больше не будут предлагать семье погибшего Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.