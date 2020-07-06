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Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил руководитель... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:00
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
владимир васенин
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), владимир васенин, александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

19:24 06.07.2020 (обновлено: 20:00 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский ранее сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев позднее заявил, что представители актера больше не будут предлагать семье погибшего Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
14232671149
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Владимир ВасенинАлександр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
Популярные комментарии
И?
6 июля, 19:30
Александр С
6111103
новость ради новости, чтоб лента не пустела
6 июля, 20:02
Денис Липницкий
5011007
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