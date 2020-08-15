Михаила Ефремова выписали из больницы

"Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз", — сказал агентству юрист.

Во вторник Ефремова с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу. Рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы . По версии следствия, актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой".

Ее водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице от полученных в аварии травм.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.