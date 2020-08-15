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Михаила Ефремова выписали из больницы
Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:04
эльман пашаев
александр добровинский
происшествия
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575817091.html
https://ria.ru/20200814/1575803395.html
Так быстро? Предсмертное состояние, умирал человек, а тут всё здоров!
54
Пред-инфарктное состояние у человека было, 2 дня в больнице полежал и всё, пошел домой. Выздоровел. Именно так всё и лечится., инфаркт - это же ерунда какая то, можно домой идти, пару таблеток выпить только. А если бы прям инфаркт был, то там уже побольше, там уже 3 дня лежать бы пришлось)))
52
30
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, александр добровинский, происшествия, москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов

Михаила Ефремова выписали из больницы

13:50 15.08.2020 (обновлено: 14:04 15.08.2020)
29655
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.

"Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз", — сказал агентству юрист.

Во вторник Ефремова с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу. Рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой".
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Вчера, 09:24
Адвокат Ефремова высказался о появившемся протоколе с признанием вины
Ее водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице от полученных в аварии травм.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Накануне СМИ опубликовали фото протокола допроса от 17 июня, в котором актер признал вину и подтвердил, что его автомобиль в момент ДТП был исправен. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал документ подлинным.
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Обсудить 30
Эльман ПашаевАлександр ДобровинскийПроисшествияМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил Ефремов
Популярные комментарии
Так быстро? Предсмертное состояние, умирал человек, а тут всё здоров!
15 августа, 13:53
Денис М
22242024
Пред-инфарктное состояние у человека было, 2 дня в больнице полежал и всё, пошел домой. Выздоровел. Именно так всё и лечится., инфаркт - это же ерунда какая то, можно домой идти, пару таблеток выпить только. А если бы прям инфаркт был, то там уже побольше, там уже 3 дня лежать бы пришлось)))
15 августа, 13:52
Константин Е
19270024
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