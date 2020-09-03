https://ria.ru/20200903/pashaev-1576692140.html

Пашаев объяснил, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП

У актера Михаила Ефремова, по словам его адвоката Эльмана Пашаева, была надежда на "биологию", то есть биологическую экспертизу пассажирского сиденья... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:44

2020-09-03T16:44

2020-09-03T16:46

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>У актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, по словам его адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, была надежда на "биологию", то есть биологическую экспертизу пассажирского сиденья автомобиля.Пашаев также подчеркнул, что одни свидетели говорят одно, а другие — другое.ДТП с участием Михаила ЕфремоваСмертельное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova" target="_blank">ДТП с участием актера Михаила Ефремова</a> произошло 8 июня в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на Садовом кольце. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За его рулем находился курьер одного из интернет-магазинов <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Из-за полученных травм он позднее умер в больнице.Экспертиза показала, что артист был пьян в момент ДТП. Также в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором он извинился перед семьей <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>, а также предложил им помощь. Родные погибшего отказались от финансовой помощи и не приняли извинений артиста. Сегодня Ефремов заявил, что признает вину в ДТП. Прокурор считает, что вина артиста полностью доказана. Для него попросили 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.

https://ria.ru/20200903/dzhigurda-1576673608.html

https://ria.ru/20200903/efremov-1576689982.html

Ольга Занкова какая биология? Есть его ДНК на подушке водительского сидения.Как он мог на двух местах сидеть? Не придуривались бы уже 22

Ольга Занкова К тому же, если не он сидел за рулем - почему не сказал - КТО? Покрывает преступника? За это тоже надо нести ответсвенность 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия